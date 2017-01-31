Координационный совет по предпринимательству встретился с журналистами

31 января в Большом зале Окружной администрации города Якутска состоялась пресс-конференция членов Координационного совета по предпринимательству при главе города Якутска по итогам деятельности за 2016 год.

Приняли участие председатель Координационного совета Сергей ЧЕРНЫХ, заместитель главы города Якутска по развитию сельского хозяйства, предпринимательства и торговли Петр ЕФРЕМОВ, заместитель председателя совета Ирина КОТЕНКО и другие.

Сергей Черных рассказал, что Координационный совет в составе 25 человек принимал активное участие в решении актуальных и проблемных вопросов бизнес-сообщества. В течение года проведено 12 очередных и 6 внеочередных заседаний, где были рассмотрены вопросы, касающиеся системы организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях, нового порядка применения контрольно-кассовой техники.

Координационный совет активно участвовал в общегородских мероприятиях, проводимых в рамках направления «Якутск – город возможностей» Год труда, работа продолжится и в Год добра.

Было отмечено, что налоговые поступления в городской бюджет по спецрежимам, уплачиваемые субъектами малого и среднего предпринимательства, по итогам 2016 года составили 1 млрд. 847 млн. рублей.

Начальник Департамента по предпринимательству, потребительскому рынку, развитию туризма и транспорта Ирина ГАРГАЧ рассказала про деятельность Межведомственной комиссии по незаконному предпринимательству, в состав которой в том числе входят члены Координационного совета. Основная работа комиссии направлена на легализацию теневого бизнеса. В этой части Координационный совет активно взаимодействуют с представителями контрольно-надзорных органов, проводятся совместные проверки и рейды, сотрудничают с общественными организациями.

Кроме того, совет принимает решения по выделению субсидий предпринимателям города Якутска. В прошлом году финансовую поддержку получили 69 предпринимателей на развитие инновационных производств, создание своего бизнеса, субсидирование части затрат по участию в выставочных мероприятиях и др.

Николай Сизых подчеркнул, что участие заместителя председателя совета Ирины Котенко в Дальневосточном форуме предпринимателей стало свидетельством того, что Координационный совет распространяет свой опыт работы уже за пределами республики и ставит актуальные вопросы бизнес-сообщества перед органами федеральной власти.

В ходе пресс-конференции журналисты интересовались вопросами взаимодействия с предпринимателями столицы, привлечения бизнеса в сферу жилищно-коммунального комплекса и энергетики, деятельностью общественных объединений и организаций, модернизации системы городского транспорта и взаимодействия с контрольно-надзорными органами.

Председатель Координационного совета по предпринимательству при главе города Якутска Сергей Черных поблагодарил журналистов за тесное сотрудничество в освещении работы совета и формировании общественного мнения в сфере поддержки предпринимательства. Он выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в 2017 году.