Контроль проведения капремонта – одно из основных направлений работы «ЖКХ Контроль»

Участие в развитии региональной программы капремонта многоквартирных домов – одно из основных направлений деятельности Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». Об этом рассказал Николай Степанов – представитель центра общественного контроля «ЖКХ. Контроль».

«В 2016 году мы выступали членами общественного контроля в рамках программы капремонта. Напомню, что сейчас реализуется краткосрочный план региональной программы 2016-2017 годов. В общей сложности будет отремонтировано 700111,18 квадратных метров жилья. Все, что происходит в этой области — цифры, данные, сроки, – можно узнать на сайте фонда капитального ремонта. По нашему мнению, он открытый, прозрачный и один из самых информативных и доступных среди сайтов других регионов», — отметил Николай Степанов.

Участвуют общественники и в масштабной разъяснительной работе. По словам Николая Степанова, повышение информированности и активности граждан в сфере капремонта – одна из главных задач «ЖКХ Контроль». Разработана памятка собственника, где четко прописаны права и возможности граждан в сфере контроля работ.

Обратил Степанов внимание и на по-прежнему низкую заинтересованность жильцов. Большинство собственников так и не провели общие собрания, чтобы согласовать решения по капремонту и сроки работ. Это за них пришлось решать органам местного самоуправления.

«В ходе проведения стройконтроля приятно слышать то, что люди довольны проведенным ремонтом, что больше у них не возникает вопросов о том, на что и кому собственники платят, и что подрядчик, администрация и Фонд работают слажено и эффективно» — отметил Николай Степанов.

Стоит отметить, что региональный оператор приветствует активную позицию жителей и их участие в контроле проводимых капитальных ремонтов многоквартирных домов.