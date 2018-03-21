Конституционный суд Якутии соболезнует

Петраков Анатолий Дмитриевич

(14.04.1938г. — 20.03.2018г.)

20 марта 2018 года на 80-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни видный государственный деятель Республики Саха (Якутия), бывший Прокурор Якутии, народный депутат Верховного Совета республики XII созыва, министр юстиции Республики Саха (Якутия), судья Конституционного суда Республики Саха (Якутия) в отставке, Заслуженный юрист Российской Федерации, Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия) Анатолий Дмитриевич Петраков, вся жизнь которого была посвящена служению праву, России и Республике Саха (Якутия).

Петраков Анатолий Дмитриевич родился 14 апреля 1938 г. в Калужской области. Трудовую деятельность начал в 1953 году рабочим Брянского химлесхоза. В 1955 году по путевке комсомола выехал работать на стройки Сибири и Дальнего Востока. В последующем, вся его сознательная жизнь была связана с работой в Якутии. В 1968 г. по спецразрешению Генерального Прокурора СССР обучаясь на III курсе Всесоюзного юридического заочного института он был принят на работу следователем прокуратуры Ленского района и в 1970 году успешно закончил данный институт.

Петраков Анатолий Дмитриевич прошел большой путь в юриспруденции, проработав на важных и ответственных должностях, в качестве прокурора Верхоянского (с 1974 г.) и Ленского (с 1979 г.) районов, первого заместителя Прокурора ЯАССР (с 1984 г.), Прокурора Якутской АССР (1987-1990 гг.), депутата Верховного Совета республики, председателя постоянной Комиссии по вопросам законодательства, законности, охраны прав граждан и межнациональных отношений Верховного Совета республики XII созыва (1990-1992 гг.), Министра юстиции Республики Саха (Якутия) (1992 г.), В октябре 1992 г. он был назначен Судьей в первый состав Конституционного суда Республики Саха (Якутия), где проработал до выхода в отставку в 2003 г.

Приоритетом в трудовой и общественно-политической деятельности Анатолия Дмитриевича всегда была защита конституционных прав и свобод граждан, а также он внес огромный вклад в развитие новой государственности Якутии в составе обновленной Российской Федерации. Как Судья Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Петраков Анатолий Дмитриевич внес весомый вклад в становление и развитие конституционного судебного контроля в Республике Саха (Якутия).

Работая на высоких государственных должностях Анатолий Дмитриевич ярко проявил свои высокие профессиональные и личные качества. Его отличали высокая работоспособность, добросовестность и творческий подход к исполнению своих должностных обязанностей. Анатолий Дмитриевич пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и в юридическом сообществе республики. При его активном участии Конституционным судом Республики Саха (Якутия) были решены многие сложные конституционно-правовые проблемы, связанные с государственным устройством республики.

Анатолий Дмитриевич, по заданию руководства Ресспублики Саха (Якутия), принимал непосредственное участие в стыковке принципиальных положений при разработке проектов Федеративного договора и Конституции Российской Федерации.

Так, в Конституционном совещании Российской Федерации, созванном для разработки окончательного текста проекта Конституции Российской Федерации, Анатолий Дмитриевич был официальным представителем Республики Саха (Якутия). Он многократно выступал на заседаниях Конституционного совещания и лично отстаивал государственность национальных республик в составе Российской федерации. Его выступления вошли в историческое издание, которое посвящено работе Конституционного совещания России.

Анатолий Дмитриевич был человеком со многими достоинствами, в том числе высокопрофессиональным юристом, посвятившим всю свою жизнь на благо Якутии, а также уважаемым многими людьми, человеком широкой души, высокой культуры, честности и порядочности. Он обладал глубокими знаниями, высоким интеллектом и работоспособностью, его отличали прекрасные человеческие качества – доброта, открытость, душевность и гуманизм. Трудовая деятельность А.Д. Петракова заслуженно отмечена высокими государственными наградами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, выражаем искренние соболезнования любимой супруге Маргарите Николаевне, сыну Дмитрию Анатольевичу, невестке и внучке, родным и близким, друзьям, коллегам, и всем тем, кто знал и ценил Анатолия Дмитриевича Петракова. Светлая память об Анатолии Дмитриевиче навечно останется в наших сердцах.