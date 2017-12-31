Конституционный суд поздравляет якутян с Новым годом

Дорогие жители Республики Саха (Якутия)!

От имени Конституционного суда Республики Саха (Якутия) сердечно поздравляем всех с наступающим Новым 2018 годом и Светлым Рождеством Христовым — любимыми, радостными праздниками, наполненными светом надежд, устремленными в будущее, от которых всегда ждут только добрых перемен, исполнения самых заветных желаний!

Год уходящий запомнится яркими событиями это 385-летие вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летие создания Якутской республики и 25-летие Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия). Мы вместе много и упорно работали, созидали, вершили добрые дела. И сегодня вместе подводим достойные итоги уходящего года и празднуем приближение нового.

Мы верим в то, что и в 2018 году, и на долгие годы вперёд неизменными останутся наши взаимопонимание и сплочённость.

Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благополучие, успехи во всех добрых делах и начинаниях, много светлых и радостных дней! Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и любви, праздничного новогоднего настроения!

С уважением,

Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия) А.Н. КИМ-КИМЭН