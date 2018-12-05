Консьерж решила отомстить автовладельцу

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился владелец автомашины. В беседе с участковым уполномоченным полиции он пояснил, что его автомобилю было нанесено повреждение неизвестной ему пожилой женщиной.

Случай произошел во дворе жилого дома. Мужчина на своей автомашине подъехал к мусорным бакам, чтобы выкинуть мусор. В это время к нему подошла указанная женщина и стала предъявлять претензии, что он не является жителем ближайших домов и поэтому не имеет права выкидывать свой мусор. Внезапно свои претензии она подкрепила вмятиной от швабры на боковой стойке кузова автомобиля. Водитель предпочел обратиться в полицию, чем выяснять отношения с пожилой и излишне категоричной блюстительницей.

Теперь в отношении 66-летней женщины, оказавшейся консьержем, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».