Консервы, из-за которых массово отравились якутяне, уничтожили

«Сайра натуральная» оказалась не натуральной. Всего в больницу с отравлением попали 13 человек, в том числе четверо детей.

В районах республики проведена утилизация нестандартной пищевой продукции «Сайра натуральная с добавлением масла «балтийская», производства ООО «Производственная компания Пищевик» г. Санкт-Петербург. Всего уничтожено 2734 банки, изъятые в магазинах.

Как сообщили корреспонденту Sakhapress в Роспотребнадзоре по РС(Я), продукция выявлена и снята с реализации в ходе санитарно-эпидемиологического расследования случаев пищевой токсикоинфекции среди населения Республики Саха (Якутия), связанных с употреблением в пищу рыбных консервов.

Напомним, 3 и 4 августа 2018 года в Усть-Алданскую центральную районную больницу за медицинской помощью обратились 10 жителей Усть-Алданского района, в том числе, трое несовершеннолетних, среди которых двое малолетних детей. Все поступившие имели признаки отравления.

7 августа в это же медицинское учреждение за медицинской помощью с признаками отравления обратились еще трое местных жителей, среди которых один несовершеннолетний.