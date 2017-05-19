Конные скачки на призы глав улусов

Федерация конного спорта РС(Я) и ФГБОУ ВО Якутская ГСХА приглашают 27 мая 2017 года на традиционные летние конно-спортивные скачки, на призы Глав Муниципальных районов республики.

Развитие, пропаганда и популяризация конного спорта в Республике Саха (Якутия) и патриотическое воспитание молодежи и населения, развитие национальных видов конного спорта в Республике Саха (Якутия), пропаганда и утверждение здорового образа жизни посредством национальных видов конного спорта, привлечение к занятиям конными видами спорта учащихся образовательных школ, молодежи и населения. Таковы задачи предстоящих скачек.

Скачки проводятся в соответствии с правилами испытаний племенных лошадей верховых пород на ипподромах Российской Федерации, утвержденными МСХ РФ от 30 октября 2009 г.