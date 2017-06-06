Конкурс «Я-инженер»: сложный выбор на первом этапе

В этом году на второй Дальневосточный конкурс «Я-инженер» на призы члена Совета Федерации Вячеслава ШТЫРОВА поступило более девяноста работ во всех номинациях из Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Амурской области и эксперты проделали большую работу, отобрав лучшие из них для выхода во второй этап.

Так, эксперты заранее проанализировали представленные работы в категориях «Молодой инженер» (студенты) и «Профессиональный инженер» (работающие молодые инженеры) и встретились для того, чтобы решить, какие же из них пройдут во второй тур.

Надо отметить, что в этом году работы были разнообразные, из разных сфер инженерной деятельности, проработанные, поэтому специалистам было сложно отобрать те, что не пройдут дальше. В итоге все решило голосование по трехбалльной системе и тридцать работ в каждой категории перешли во второй тур, который представляет собой очную защиту проектантов и пройдет во время молодежного форума «Синергия Севера».

Эксперт, руководитель Департамента горнорудной и перерабатывающей промышленности Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Любовь МАКАРОВА отметила, что в этом году на конкурс представлены очень качественные работы, по всем номинациям: «А в тех работах, где есть рациональное зерно, но немного не доработан сам проект, еще есть возможность усовершенствовать его».

Любовь Макарова внимательно изучила представленные проекты и выделила некоторые из них:

— Среди работ, представленных в номинации «Молодой инженер», наиболее проработанными качественными мне показались следующие проекты.

Во-первых, это работа Егора СИДОРОВА, магистранта первого курса Инженерно-технического института СВФУ «Устранение температурного моста». Это разработка по устранению температурного моста при строении зданий, то есть студент предлагает такую систему укладки, при которой в здании будет отсутствовать температурный шов, а значит, теплопотери буду сведены к минимуму.

Во-вторых, проект группы исследователей, среди которых один студент Медицинского института СВФУ – Иван ПОПОВ, Петр НИКИФОРОВ — под названием NEXUS Intuitive Technology. Они изобрели лапароскопический аппарат, который по представленным расчетам получается значительно дешевле, чем представленные на рынке.

И, в-третьих, это работа «Метод определения места повреждения на воздушной линии электропередач» Куннэй ВАСИЛЬЕВОЙ, студентки СВФУ. Расчетным путем, наложением двух графиков Куннэй предлагает определять точку короткого замыкания. Это особенно актуально в наших северных условиях, расстояниях и километраже линий электропередач.

Среди категории «Профессиональный инженер» очень много грамотных, проработанных проектов, которые достойны пройти во второй этап».

Напомним, что в номинации «Будущий инженер» школьники могут подавать работы вплоть до второго тура, который состоится в августе этого года в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». Здесь ребята будут жить, соревноваться и здесь же состоится финал в этой категории.

Председателем организационного комитета конкурса является председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Евгений ЧЕКИН. В организации конкурса принимают участие Министерство по делам молодежи и семейной политике РС (Я), общественная организация «Координационный Центр Технических специалистов «Я-ИНЖЕНЕР» в РС (Я)», Фонд развития гражданского общества «ТОЧКА ОПОРЫ», Министерство образования и науки РС (Я), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я), Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я), Министерство промышленности и геологии РС (Я). Команду экспертов традиционно утверждает Высший инженерный совет Республики Саха (Якутия).