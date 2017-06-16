Конкурс! Стань резидентом Бизнес-инкубатора г. Якутска

Вы предприниматель? Необходимо производственное помещение? Или же офис? Тогда вам именно к нам!!! Бизнес-инкубатор г. Якутска на конкурсной основе сдает в аренду по льготной цене производственное помещение и офисы. Мы предлагаем своим резидентам:
— стоимость 1кв.м. в первый год 150руб
— предоставление мебели и интернета
— использование факса, телефона и бизнес-библиотеки
— уютный конференц-зал и комната для переговоров
— бесплатные юридические и бухгалтерские консультации
— образовательная программа
— участие в выставках и ярмарках
— реклама в СМИ
…..и многое другое.
Сведения о свободных помещениях:
|№ лота
|№ и назначение помещения
|Этаж
|Площадь
|Цена лота
(ежемесячный платеж) с учетом НДС
|1-ый год аренды
|2-ой год аренды
|3-ий год аренды
|1
|Кабинет №9 (офисное назначение)
|1
|12,2
кв.м.
|1 830 руб.
|3 660 руб.
|5 490 руб.
На территории бизнес-инкубатора ведется видеонаблюдение, имеется круглосуточная охрана, большая парковка, бесплатный wi—fi, кафе.
В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия) не более 3 лет.
Подать документы на конкурс можно по адресу: г. Якутск, пер. Энергетиков 2а, 1 этаж, 13 кабинет. Более подробную информацию Вы можете получить по телефону: 8 (4112) 21-08-74, а также на официальном сайте – incubator.b14.ru.
Прием заявок на участие в конкурсе продлится с 16 июня до 18 июля 2017 года до 14:00.
*Внимание! Имеется ряд ограничений по видам деятельности предпринимателей
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