Конкурс! Стань резидентом Бизнес-инкубатора г. Якутска

Вы предприниматель? Необходимо производственное помещение? Или же офис? Тогда вам именно к нам!!! Бизнес-инкубатор г. Якутска на конкурсной основе сдает в аренду по льготной цене производственное помещение и офисы. Мы предлагаем своим резидентам:

— стоимость 1кв.м. в первый год 150руб

— предоставление мебели и интернета

— использование факса, телефона и бизнес-библиотеки

— уютный конференц-зал и комната для переговоров

— бесплатные юридические и бухгалтерские консультации

— образовательная программа

— участие в выставках и ярмарках

— реклама в СМИ

…..и многое другое.

Сведения о свободных помещениях:

№ лота № и назначение помещения Этаж Площадь Цена лота (ежемесячный платеж) с учетом НДС 1-ый год аренды 2-ой год аренды 3-ий год аренды 1 Кабинет №9 (офисное назначение) 1 12,2 кв.м. 1 830 руб. 3 660 руб. 5 490 руб.

На территории бизнес-инкубатора ведется видеонаблюдение, имеется круглосуточная охрана, большая парковка, бесплатный wi—fi, кафе.

В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия) не более 3 лет.

Подать документы на конкурс можно по адресу: г. Якутск, пер. Энергетиков 2а, 1 этаж, 13 кабинет. Более подробную информацию Вы можете получить по телефону: 8 (4112) 21-08-74, а также на официальном сайте – incubator.b14.ru.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится с 16 июня до 18 июля 2017 года до 14:00.

*Внимание! Имеется ряд ограничений по видам деятельности предпринимателей