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15 мая 2017, 18:20
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Конкурс проектов по экологическому мониторингу «Школа и охрана природы»

Министерство охраны природы РС(Я) совместно с Некоммерческой организацией «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» объявляет о начале республиканского конкурса проектов по экологическому мониторингу «Школа и охрана природы». Общая сумма финансирования конкурса за счет средств Подпрограммы «Развитие» Целевой программы НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» «Во имя будущего» на 2016-2020 гг.» составляет 500 тысяч рублей.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся, группы учащихся с 6 по 10 классы общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) под руководством педагогов, занимающиеся учебно-исследовательской, природоохранной деятельностью, принимающие активное участие в краеведческой работе.

Конкурс проводится среди 5-ти группу районов (улусов). Победитель определяется отдельно в каждой группе:
— группа районов (улусов) «Промышленные»: Алданский, Мирнинский, Ленский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Усть-Майский;

— группа районов (улусов) «Сельскохозяйственные»: Амгинский, Усть-Алданский, Таттинский, Чурапчинский, Верхневилюйский, Сунтарский, Вилюйский;

— группа районов (улусов) «Северные-Арктические 1»: Анабарский, Булунский, Абыйский, Усть-Янский, Аллаиховский, Жиганский, Оленекский, Эвено-Бытантайский;

— группа районов (улусов) «Северные-Арктические 2»: Верхнеколымский, Верхоянский, Кобяйский, Момский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Томпонский, Оймяконский;

— группа районов (улусов) «Центральные»: Горный, Намский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский, ГО «Жатай», ГО «город Якутск» и пригороды ГО «город Якутск».

Объектом проектов по исследованию может быть выбрана прилегающая территория общеобразовательной организации, микрорайон населенного пункта, населенный пункт, природоохранный объект, объекты экологического надзора.

На конкурс принимаются проекты по следующим приоритетным направлениям:
— исследовательская деятельность, организация мониторинга экологического состояния окружающей среды;
— формирование экологических знаний, умений, навыков и мировоззрений на базе практической деятельности; формы школьного экологического мониторинга в учебной деятельности;
— анализ влияния экологической обстановки на качество жизни и здоровье населения; пути оздоровления экологической ситуации;
-анализ воздействия человека на экосистемы и их компоненты; снижение негативных последствий человеческой деятельности.

При работе над проектами приветствуется знание и практическое применение положений нормативно-правовых документов в сфере экологического мониторинга РФ и РС(Я).

Конкурс проводится с 15 мая по 02 июня 2017 года:

С «15» по «26» мая проводится прием документов на участие;

С «29» мая по «02» июня – проведение конкурсного отбора, определение победителей, подведение итогов конкурса.

Объявление о конкурсе размещено на официальном сайте Министерства охраны природы РС(Я) по ссылке: https://minpriroda.sakha.gov.ru/ekoprosveschenie и на сайте НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)».

Прием Заявок осуществляется в следующем порядке:
— в электронном сканированном виде направляются на адрес электронной почты: ecoykt2017@mail.ru с пометкой «На конкурс “Школа и охрана природы”». Прием Заявки на Конкурс подтверждается электронным сообщением о получении Заявки, направленным Оргкомитетом Конкурса на адрес электронной почты Получателя;
— в бумажном виде принимаются по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского 3/1, каб.29, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Заявки, поданные позже установленного срока приема, к участию в конкурсе не допускаются.

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Источник: Пресс-служба Минприроды Якутии
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