Конкурс «Ожившие картины Якутии»: Сними видеоролик и выиграй 100 000 рублей!

Холдинг «Сахамедиа» и газета «Якутия» совместно с Министерством культуры и духовного развития республики объявляют о старте конкурса для народных и самодеятельных коллективов «Ожившие картины Якутии».

Это уникальный конкурс для народных театров и самодеятельных коллективов Якутии. Участники должны «оживить» с помощью артистов, обычных людей картины якутских художников, сняв короткий видеоролик (не более 1 минуты) и рассказав таким образом предысторию или продолжение действа на полотне.

Содействие в организации конкурса оказывают Республиканский Дом народного творчества и социально-культурных технологий, Союз театральных деятелей РС (Я), Союз художников РС (Я), Национальный художественный музей РС(Я).

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно выбрать картину якутского художника, которую планируете «оживить».

Затем (ВНИМАНИЕ!) необходимо получить согласие автора произведения. А также сделать запрос в произвольной форме в Национальный художественный музей (на электронный адрес: sakhamuseum@mail.ru или по телефону: 8 4112 33-52-74). Так как по закону, если картина находится в государственной собственности ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей РС (Я)», то нужно разрешение дирекции музея.

Далее, получив «добро», можно приступать съемкам видеоролика.

Прием заявок для участия начинается уже с 1 июня и продолжится до 21 июня. Это нужно для того, чтобы оргкомитет начал свою работу по информационной поддержке конкурса: журналистские статьи о картинах, авторах, участниках конкурса.

Сами конкурсные видеоролики можно отправлять до 17 сентября.

Заявки и работы с пометкой «На конкурс «Ожившие картины» ждем на электронный адрес: yakutia@sakhamedia.ru.

Все конкурсные видеоролики можно будет увидеть на сайте газеты «Якутия» — gazetayakutia.ru.

Подведение итогов I этапа конкурса состоится с 18 по 24 сентября 2018 года. На II этап проходят не более 20 работ.

Прошедшие в финал видеоролики принимают участие в номинации «Приз зрительских симпатий». Для этого работы будут представлены на голосование на сайте gazetayakutia.ru. Голосование будет проходить с 25 по 29 сентября (включительно).

Подведение итогов II этапа конкурса – с 30 сентября по 2 октября 2018 года.

Вручение призов состоится в первой декаде октября.

Победитель в номинации «Лучший видеоролик» получит денежный приз – 100 000 рублей. Обладатель приза зрительских симпатий – 50 000 рублей.

Также будут вручены призы по спецноминациям от соорганизаторов конкурса.

Ниже можно ознакомиться с полным вариантом Положения конкурса.

Генеральным партнером конкурса является лидер строительной отрасли Якутии — компания ООО «Стройкон».

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА

НАРОДНЫХ, САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ

КОЛЛЕКТИВОВ РС (Я)

«ОЖИВШИЕ КАРТИНЫ ЯКУТИИ»

Организатор:

АО «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа»,

Конкурс проводится при содействии

Министерства культуры и духовного развития РС (Я), АУ РС (Я) «Республиканский Дом народного творчества и социально-культурных технологий», Союза театральных деятелей РС (Я), Союза художников РС (Я), Государственный музейный художественный комплекс «Национальный художественный музей РС (Я).

Цели конкурса

— поддержка и развитие любительского творчества во всех районах РС (Я);

— формирование и развитие социокультурной среды на основе исполнительского творчества любительских коллективов;

— популяризация работ якутских художников, деятельности народных и самодеятельных коллективов через синтез изобразительного и театрального искусств;

— привлечение внимания широкой аудитории, особенно молодежи до 25 лет, к творчеству якутских художников.

Задачи конкурса

— поддержка любительских и народных коллективов в едином пространстве;

— поддержка творчества якутских художников;

— поддержка теле-кинооператоров;

— выявление и продвижение талантливых любительских коллективов;

— повышение уровня профессионального мастерства руководителей и участников коллективов;

— просветительская деятельность, популяризация творчества якутских художников и любительских коллективов;

— расширение горизонта новых знаний и эмоций через синтез изобразительного и театрального, хореографического, декоративно прикладного, певческого, фольклорного искусств;

— обмен опытом творческих работ любительских коллективов;

— информационная поддержка по освещению работы любительских коллективов и якутских художников.

Участники конкурса

К участию в конкурсе приглашаются любительские коллективы любой направленности (музыкальное искусство, театральное искусство, хореографическое искусство, фольклорные, изобразительное и декоративно-прикладное искусство), самодеятельные и народные коллективы РС (Я).

Каждый участник может выставить на Конкурс не более 1 (одного) видеоролика.

Номинации конкурса

Предусматриваются следующие номинации:

— лучший видеоролик;

— приз зрительских симпатий.

Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с июня по сентябрь 2018 года.

Прием заявок: с 01 июня по 21 июня 2018 года.

Прием конкурсных видеороликов: с 01 июня по 17 сентября 2018 года.

Подведение итогов I этапа конкурса – с 18 по 24 сентября 2018 года.

Голосование по выявлению победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» с 25 по 29 сентября 2018 года (включительно).

Подведение итогов II этапа конкурса – с 30 сентября по 2 октября 2018 года.

Вручение призов: первая декада октября.

Условия конкурса

— на Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса;

— заявка на участие в Конкурсе оформляется в произвольной форме с указанием данных, указанных в пункте Прием заявок настоящего Положения. Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте Сроки проведения конкурса настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для включения работ в список конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе не допускаются;

— на Конкурс не допускаются видеоролики и слайд–шоу, заимствованные из других источников (видео–хостинги, социальные сети и т.п.);

— на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса.

Требования к видеоролику:

— конкурсные видеоролики предоставляются на цифровом носителе (USB, диск) или отправляются на электронную почту оргкомитета (yakutia@sakhamedia.ru):

— формат видеоролика– mp4, аvi, mov.

— максимальная продолжительность видеоролика – до 1 минуты;

— использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника;

— содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали.

Прием заявок

Заявки в произвольной форме в оргкомитет конкурса с пометкой «На конкурс «Ожившие картины» принимаются с 01 июня 2018 г. по адресу: yakutia@sakhamedia.ru.

Заявка должна содержать следующую информацию:

— название коллектива;

— имя руководителя коллектива;

— месторасположение коллектива (город, село, район);

— название картины, по которой будет снят видеоролик, ФИО автора картины, короткая информация, почему выбрана именно эта картина;

— сведения об участниках конкурса (о творческом коллективе): режиссере, операторе, артистах.

Прием готовых работ

Готовые конкурсные работы конкурсные видеоролики предоставляются на цифровом носителе (USB, диск) по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 31, каб. 331 или отправляются на электронную почту оргкомитета (yakutia@sakhamedia.ru) с пометкой «На конкурс «Ожившие картины Якутии».

В случае, если в работе участвовали несовершеннолетние дети, одновременно с работой должно быть представлено письменное согласие родителя на использование распространения и тиражирования изображения ребенка. В согласии должны быть указаны паспортные данные родителя, а также данные из свидетельства о рождении ребенка (форма 1). Также необходимо представить согласие на использование персональных данных родителя и ребенка (форма 2).

Подведение итогов конкурса и критерии оценок

Для оценки работ формируется Жюри, в состав которого входят представители редакции газеты «Якутия», АО «РИИХ Сахамедиа», Министерства культуры и духовного развития РС (Я), АУ РС (Я) «Республиканский Дом народного творчества и социально-культурных технологий», ГБУ Государственный музейный художественный комплекс «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)», Союза театральных деятелей РС (Я), Союза художников РС (Я), приглашённые эксперты. Жюри проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной, экспертных оценок и определяет победителей.

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:

— соответствие работы заявленной теме;

— аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;

— оригинальность видеоролика (новизна идеи);

— информативность.

Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:

— качество видеосъемки;

— уровень владения специальными выразительными средствами;

— эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);

— соответствие работы заявленным требованиям.

Победителем в каждой номинации является автор лучшего видеоролика.

Для выявления победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» работы участников конкурса, прошедшие на II этап конкурса (не более 20 работ), будут представлены на голосование на сайте gazetayakutia.ru.

Победители в номинациях награждаются призами:

Лучший видеоролик – 100 000 руб.; Приз зрительских симпатий – 50 000 руб.;

Все обязательства по налогам и сборам, возникающие в связи с получением приза, победители уплачивают самостоятельно в установленные законодательством сроки.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами.

Авторские права

— ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу;

— при соблюдении авторского права, участники конкурса, кроме согласия автора на использование произведения, в случае если произведение находится в государственной собственности ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей РС (Я)», в соответствии со статьей 36 Федерального закона «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» ФЗ-54 от 26.05.1996 г. обязаны при публикации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в музеях в Российской Федерации получить разрешение дирекции музея.

— присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.);

— в случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал видеоролика;

— участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса);

— присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются.

Контактная информация

Контактное лицо: Мартынова Ирина Петровна

Телефоны для справок: +7 9142709028

E–mail: yakutia@sakhamedia.ru