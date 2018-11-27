Конкурс от Айсена Николаева!

Глава Якутии Айсен Николаев в свой Instagram сообщает, что решил продолжить свою хорошую традицию и провести очередной конкурс фотографий под названием «Моя зимняя Якутия» . И приглашает принять участие всех жителей нашей Республики!

Три года назад на своей странице в социальной сети Instagram я дал старт фотоконкурсу «Мой зимний Якутск» на приз Главы города Якутска. За это время участники конкурса публиковали множество великолепных снимков, которые рассказывали о нашем заснеженном городе и его жителях.

В этот раз я решил продолжить хорошую традицию и объявить конкурс для всех жителей Республики в преддверии фестиваля «Зима начинается с Якутии». Предлагаю вам принять участие в фотоконкурсе «Моя зимняя Якутия»! Для этого выкладывайте на своих страницах в социальных сетях красивые фотографии Якутии с хэштегом #МояЗимняяЯкутия2018 и кратким описанием вашей фотоработы.

Не забудьте открыть аккаунт и указать телефон для связи.

Итоги подведём 4 декабря 😊

Всем желаю удачи и красивых снимков!