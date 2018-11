Конкурс от Айсена Николаева!

View this post on Instagram

Три года назад на своей странице в социальной сети Instagram я дал старт фотоконкурсу «Мой зимний Якутск» на приз Главы города Яктуска. За это время участники конкурса публиковали множество великолепных снимков, которые рассказывали о нашем заснеженном городе и его жителях. В этот раз я решил продолжить хорошую традицию и объявить конкурс для всех жителей Республики в преддверии фестиваля «Зима начинается с Якутии». Предлагаю вам принять участие в фотоконкурсе «Моя зимняя Якутия»! Для этого выкладывайте на своих страницах в социальных сетях красивые фотографии Якутии с хэштегом #МояЗимняяЯкутия2018 и кратким описанием вашей фотоработы. Не забудьте открыть аккаунт и указать телефон для связи. Итоги подведём 4 декабря 😊 Всем желаю удачи и красивых снимков! #зиманачинаетсясякутии #якутия #зима