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27 ноября 2018, 20:23
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Конкурс от Айсена Николаева!

Глава Якутии Айсен Николаев в свой Instagram сообщает, что решил  продолжить свою хорошую традицию и провести очередной конкурс фотографий под названием  «Моя зимняя Якутия» . И приглашает принять участие всех жителей нашей Республики!

Три года назад на своей странице в социальной сети Instagram я дал старт фотоконкурсу «Мой зимний Якутск» на приз Главы города Якутска. За это время участники конкурса публиковали множество великолепных снимков, которые рассказывали о нашем заснеженном городе и его жителях.
В этот раз я решил продолжить хорошую традицию и объявить конкурс для всех жителей Республики в преддверии фестиваля «Зима начинается с Якутии». Предлагаю вам принять участие в фотоконкурсе «Моя зимняя Якутия»! Для этого выкладывайте на своих страницах в социальных сетях красивые фотографии Якутии с хэштегом #МояЗимняяЯкутия2018 и кратким описанием вашей фотоработы.
Не забудьте открыть аккаунт и указать телефон для связи.
Итоги подведём 4 декабря 😊
Всем желаю удачи и красивых снимков!

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Три года назад на своей странице в социальной сети Instagram я дал старт фотоконкурсу «Мой зимний Якутск» на приз Главы города Яктуска. За это время участники конкурса публиковали множество великолепных снимков, которые рассказывали о нашем заснеженном городе и его жителях. В этот раз я решил продолжить хорошую традицию и объявить конкурс для всех жителей Республики в преддверии фестиваля «Зима начинается с Якутии». Предлагаю вам принять участие в фотоконкурсе «Моя зимняя Якутия»! Для этого выкладывайте на своих страницах в социальных сетях красивые фотографии Якутии с хэштегом #МояЗимняяЯкутия2018 и кратким описанием вашей фотоработы. Не забудьте открыть аккаунт и указать телефон для связи. Итоги подведём 4 декабря 😊 Всем желаю удачи и красивых снимков! #зиманачинаетсясякутии #якутия #зима

A post shared by Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen) on

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE
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