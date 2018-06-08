Конкурс национальных блюд «Саламаат» ждет участников

На Ысыахе Туймаады -2018 пройдет традиционный конкурс национальных блюд «Саламаат»

Полюбившийся всем традиционный конкурс «Саламаат — 2018» вновь соберет лучшие предприятия торговли и общественного питания на Ысыахе Туймаады.

Конкурс проводится в целях повышения престижа якутской национальной кухни, пропаганды национальных традиций гостеприимства, укрепления традиций приготовления и подачи якутских национальных блюд.

В смотре-конкурсе могут принять участие предприятия торговли и общественного питания, независимо от формы собственности, а также физические лица и представители улусов и районов республики.

«В прошлом году участие в конкурсе приняли 13 предприятий, из которых победителем стала родовая кочевая община имени Дьячкова, второе место занял Государственный цирк и третье место досталось кафе «Лена». В этом году, я думаю, участников будет не меньше, так как представляется очень широкий ассортимент национальных блюд. Отмечу, что на оценку жюри представляются блюда давно забытых и старинных рецептов. Это стало традицией, когда участники, готовясь к конкурсу, находят у своих бабушек рецепт и очень кропотливо готовят блюда по ним. Добавлю, что при оценке блюд всегда учитываются отзывы посетителей этого общественного заведения. Помимо вкусовых качеств представленных блюд, оценивается и оформление самого тюсюлгэ, сервировка стола, оригинальное название блюд, якутские национальные наряды и уровень гостеприимства. Приветствуется визитная карточка участника», — рассказывает начальник отдела потребительского рынка Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска Светлана Василенко.

По итогам конкурса «Саламаат – 2018» победители награждаются дипломами и ценными подарками.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Якутск пр. Ленина, 15, кабинет №207

Контактные телефоны: 40-80-95.