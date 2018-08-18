BASCONI:

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Мы передумали отпускать наше яркое солнышко, и сочность лета, до 8 сентября! Поэтому — ДАРИМ отличный повод запечатлеть ЛЕТО🌿🏖

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Объявляем конкурс на лучший фотообраз «ЛЕТО в стиле @basconiykt»

👉🏻ПОБЕДИТЕЛЯ БУДЕТ 2, и 2 роскошных ПРИЗА-

ТУФЛИ👠(👞)для победителя🥇 и

ПОЯСНАЯ сумочка👜, тому кто занял🥈место👌😊

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________❤УСЛОВИЯ❤________:

— быть подписчиком @basconiykt;

— Ваша страница на время проведения конкурса должна быть открытой;

— сделать красивое фото с участием обуви BASCONI (можно несколько), и опубликовать на своей странице, или поставить отметки под имеющимися постами;

— указать под фото хэштег #Летосbasconiykt и наш профиль @basconiykt;

— ОТСЧЕТ ЛАЙКОВ❤ начинается на нашей странице, после репоста с Вашей страницы

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Ждём Ваши красивые фотографии 😊❤😘

. ☝🏼ВАЖНО:

— Побеждают те, у кого больше лайков на нашей странице,

-Засчитываются только лайки реальных аккаунтов,

-Участники должны проживать на территории г.Якутска или в районах, близлежащих от Якутска,

— 8 сентября в 20.00 опубликуем результаты конкурса🙌🏁