АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-40
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.63
 75.89
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.11.2018, 22:55
Экология
Якутская природоохранная прокуратура разъясняет: Лесовосстановление по новым правилам
29.11.2018, 22:22
Политика
Кадровое назначение в стратегическом учреждении Якутии
29.11.2018, 22:03
Культура & Образование
Айсен Николаев высказался о концерте Элджея
29.11.2018, 21:47
Общество
Instagram
Федот Тумусов: федеральное законодательство отстает от реальности
29.11.2018, 21:31
Общество
Конкурс на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера
29.11.2018, 21:14
Культура & Образование
Школьники Якутска показали отличные результаты
29.11.2018, 21:12
Культура & Образование
Эксклюзив
Три деятеля искусства предлагают Ил Дархану поменять руководство НХМ
29.11.2018, 20:58
Желток
Фотофакт
Якутская модель снялась в рекламе L`Oreal
29.11.2018, 20:42
Экономика
Опубликовано Инвестиционное послание Главы Якутии на 2019 год
29.11.2018, 20:36
Желток
Эксклюзив
Депутаты рассказали про банкет с мэром
29.11.2018, 20:22
Экономика
Якутия хочет привлечь в банке кредит на 10-13 миллиардов
29.11.2018, 20:07
Культура & Образование
Якутия предложит квест-игру «Раскопки мамонта»
29.11.2018, 19:52
Культура & Образование
Фотофакт
В Национальном театре танца состоялась премьера
29.11.2018, 19:35
Культура & Образование
Анонс
Фестиваль «Солнечный олень» станет ярким международным событием
29.11.2018, 19:22
Якутск
В Якутске будут асфальтировать дорогу по технологии местных ученых
29.11.2018, 19:10
Красота & Здоровье
Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности
29.11.2018, 18:56
Спорт
Триумф якутских шашистов
29.11.2018, 18:43
Официально
Путин подписал закон, облегчающий гражданам получение льгот на оплату услуг ЖКХ
29.11.2018, 18:28
Экономика
В Якутии рассматривают создание рыбзавода на реке Лена
29.11.2018, 18:20
Спорт
Почему Василия Егорова нет в составе сборной России?
29.11.2018, 18:10
Светская хроника
Голосование за Наталью Строеву на «Мисс Мира» продлено!
29.11.2018, 18:00
Экономика
Айсен Николаев: На ярмарке в Москве будет представлена лучшая в мире белорыбица из Якутии
29.11.2018, 17:50
Якутия
В городах Якутии потребляют больше рыбы, чем в селах
29.11.2018, 17:40
Якутск
В «Триумфе» пройдет ярмарка меха и унтов «Тепло Якутии»
29.11.2018, 17:30
Происшествия
Резонанс
«Колмар»: Жизни шахтеров ничего не угрожает
29.11.2018, 17:20
Экономика
«Аэрофлот» и «Якутия» подняли топливные сборы
29.11.2018, 17:10
Происшествия
Резонанс
Семье погибшего шахтера выплатят компенсацию
29.11.2018, 17:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 30 ноября
29.11.2018, 16:52
Происшествия
Стрелок из села Борогонцы произвел более 20 выстрелов. Жильцов дома эвакуировали
29.11.2018, 16:43
Якутия
Руководители НХЗ групп третий год подряд радуют своих земляков настоящей рыбалкой
29.11.2018, 16:33
Происшествия
Резонанс
Тело погибшего при обрушении шахты «Денисовская» транспортируют в морг Нерюнгри
29.11.2018, 16:29
Происшествия
Эксклюзив
ЧП: В Татте – всплеск туберкулеза
29.11.2018, 16:25
Якутия
Айсен Николаев: Ситуация со здравоохранением в Нерюнгринском районе требует изменений
29.11.2018, 16:15
Культура & Образование
Эксклюзив
Итальянский кинорежиссер Диего Паскаль Панарелло: Хочу, чтобы про якутский хомус узнали во всем мире!
29.11.2018, 16:00
Происшествия
Нелюдь изнасиловал родную тетю
29.11.2018, 15:50
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутске открылась выставка монгольской художницы Дэчиндорж Булгянтуяа
29.11.2018, 15:40
Происшествия
Резонанс
Пожар, приведший к трагедии в Якутске, расследуют следователи
29.11.2018, 15:30
Происшествия
Серийный вор на манипуляторе наконец задержан
29.11.2018, 15:20
Происшествия
Фотофакт
Резонанс
СК расследует смертельное обрушение на шахте
29.11.2018, 15:10
Происшествия
Внедорожник сбил подростка на пешеходном переходе
29.11.2018, 15:00
Происшествия
Служебная собака вывела полицейских на след грабителя
29.11.2018, 14:50
Культура & Образование
Ансамбли из Якутии спели «Катюшу» на Первом канале
29.11.2018, 14:40
Происшествия
Репост порноролика в группе «ватсап» привел мирнинца к уголовному делу
29.11.2018, 14:30
Общество
ZARINA продлевает Чёрную Пятницу!
29.11.2018, 14:20
Происшествия
ДТП на Маганском: пешеход в реанимации
29.11.2018, 14:10
Происшествия
Микроавтобус не увидел девочку из-за выхлопных газов
29.11.2018, 14:00
Общество
Ресторану «Орто Дойду» — 20 лет!
29.11.2018, 13:30
Красота & Здоровье
7 ужасных последствий недостатка сна
29.11.2018, 13:15
Красота & Здоровье
Подарите своим близким сертификат от санатория «Абырал»
29.11.2018, 13:00
Культура & Образование
Французские художники приглашают якутян принять участие в интересном перфомансе
29.11.2018, 12:52
Происшествия
В якутском селе мужчина открыл стрельбу
29.11.2018, 12:40
Происшествия
Экстра
Резонанс
Шахтер найден мертвым
29.11.2018, 12:35
Экономика
Якутские и амурские предприниматели договорились о сотрудничестве
29.11.2018, 12:34
Происшествия
Резонанс
Комиссия выяснит причины обвала шахты в Якутии
29.11.2018, 12:28
Культура & Образование
Эксклюзив
Звезда культовых фильмов о Якутске
29.11.2018, 12:21
Общество
Якутяне будут выходить на пенсию на пять лет раньше
29.11.2018, 12:20
Происшествия
Резонанс
Мэр Якутска встретилась с жителями сгоревшего дома
29.11.2018, 12:16
Культура & Образование
Афиша
Фестиваль «Эпосы народов России» все ближе!
29.11.2018, 12:14
Общество
Резонанс
Минтруд Якутии про субсидированные авиабилеты для многодетных семей
29.11.2018, 12:09
Экономика
«Сахатранснефтегаз»: Неисполнение обязательств по договорам о техприсоединении достигло угрожающих масштабов
29.11.2018, 12:04
Экономика
Мужская неделя в BASCONI!
29.11.2018, 11:53
Общество
SOS
Исполнить новогоднюю мечту ребенка может каждый
29.11.2018, 11:41
Культура & Образование
Сотрудники Дома дружбы народов рассказали школьникам о толерантности
29.11.2018, 11:37
Общество
В котельной «Аэропорт» оперативно ликвидировали «утечку» газа
29.11.2018, 11:31
Происшествия
Резонанс
Медики дежурят у обрушившейся шахты в Якутии
29.11.2018, 11:24
Экономика
Предпринимателей приглашают на спич-сессию о господдержке
29.11.2018, 11:07
Культура & Образование
Позитив
Фильм про Якутию претендует на «Оскар»! Причем тут Лео?
29.11.2018, 10:51
Экономика
В Покровске прошел бизнес-форум предпринимателей
29.11.2018, 10:34
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 29 ноября
29.11.2018, 10:25
Происшествия
Пожары в Якутии
29.11.2018, 10:15
Общество
Роспотребнадзор Якутии забраковал более 100 кг хлеба
29.11.2018, 9:59
Судебная хроника
Жительница Якутии наказана за ложный донос на своего сожителя
Архив новостей
Общество
29 ноября 2018, 21:31
155

Конкурс на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера

На основании распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 28 ноября 2018 года № 984-РГ «Об объявлении процедуры выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)» с 30 ноября 2018 года объявляется начало процедуры выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) от общественных организаций коренных малочисленных народов Севера.

В соответствии с Порядком назначения на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия), утвержденного Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2013 года №2288, срок выдвижения кандидатур не может быть более 20 календарных дней от даты публикации и размещения Информационного сообщения.

Дата начала процедуры выдвижения кандидатур: 30 ноября 2018 года.

Дата окончания процедуры: 19 декабря 2018 года.

Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) является Уполномоченным органом, осуществляющим сбор документов выдвигаемых кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) (далее – Уполномоченный).

Ответственный специалист: Саввинова Анна Николаевна, главный специалист отдела по делам национальностей и коренных малочисленных народов Севера Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д. 30, 3-й этаж, каб. 329.

Электронная почта: mvsdn@sakha.gov.ru

Телефон: 8(4112) 50-67-33, приемная: 8(4112) 50-67-32

Время приема документов с 09.00 до 18.30 часов, обед с 12.30 до 14.00 часов, выходной день: суббота, воскресенье.

Вид подачи документов: бумажный (в оригинале).

Кандидатом на должность Уполномоченного может быть лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе тридцати пяти лет, имеющее высшее образование и опыт работы в области защиты прав малочисленных народов.

При выдвижении кандидатур на должность Уполномоченного представляют следующие документы:

1) решение общественной организации о выдвижении кандидатур на должность Уполномоченного;

2) заявление кандидата о согласии на выдвижение и на обработку его персональных данных;

3) копию документа, удостоверяющего личность кандидата, заверенную в установленном действующим законодательством порядке;

4) копию документа, подтверждающего наличие у кандидата высшего профессионального образования, заверенную в установленном действующим законодательством порядке;

5) копию трудовой книжки кандидата, заверенную в установленном законодательством порядке;

6) собственноручно заполненную и подписанную кандидатом анкету установленной формы;

7) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

8) иные документы, подтверждающие опыт работы кандидата в области защиты прав малочисленных народов, или их копии, заверенные в установленном действующим законодательством порядке (в случае их наличия).

Основанием для отказа в приеме документов является их несвоевременное представление или представление не в полном объеме.

Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) «Об объявлении процедуры выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)»:

Об объявлении процедуры выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 г. 1220-З N 1327-IV «Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)», пунктом 1 Порядка назначения на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия), утвержденного Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2013 г. N 2288 «О порядке назначения на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)»:

1. Объявить процедуру выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) от общественных организаций коренных малочисленных народов Севера.

2. Установить срок выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) — 20 календарных дней со дня опубликования информационного сообщения.

3. Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) (Борисов Ф.М.) разместить на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия) и опубликовать в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия) информационное сообщение о проведении процедуры выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) в течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации.

Глава

Республики Саха (Якутия)                                                                                                                                                                           А. НИКОЛАЕВ

28 ноября 2018 года

№ 984-РГ

Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.11.2018, 12:22
Происшествия
Эксклюзив
Обыски в мэрии Якутска. Что интересует ФСБ?
23.11.2018, 9:32
Спорт
Американским масрестлерам нравится атмосфера вокруг чемпионата
23.11.2018, 0:32
Политика
Резонанс
Новое место работы экс-премьера Якутии
27.11.2018, 22:04
Политика
Резонанс
СМИ сообщили о громком увольнении в мэрии Якутска
24.11.2018, 18:00
Желток
Фотофакт
Почему финский масреслер стал любимцем якутской публики?
23.11.2018, 12:39
Желток
Instagram
Полуголые артисты якутского театра
28.11.2018, 12:20
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 28 ноября
25.11.2018, 12:28
Светская хроника
Фотофакт
Эксклюзив
На шоу-показе Доры Николаевой не обошлось без… эпатажа
24.11.2018, 17:51
Спорт
Две якутянки стали чемпионками мира по мас-рестлингу
23.11.2018, 19:22
Происшествия
Директор якутской строительной фирмы задержан в Москве
23.11.2018, 9:18
Культура & Образование
Ректор Московской консерватории о ВШМ, Якутии и Михаиле Николаеве
24.11.2018, 17:42
Экология
Видео
В каком состоянии находится малый городской канал Якутска? Часть первая
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
29.11.2018

Опубликовано Инвестиционное послание Главы Якутии на 2019 год

Эксклюзив
Желток
29.11.2018

Депутаты рассказали про банкет с мэром

Светская хроника
29.11.2018

Голосование за Наталью Строеву на «Мисс Мира» продлено!

Якутия
29.11.2018

Руководители НХЗ групп третий год подряд радуют своих земляков настоящей рыбалкой

Эксклюзив
Происшествия
29.11.2018

ЧП: В Татте – всплеск туберкулеза

Происшествия
29.11.2018

Внедорожник сбил подростка на пешеходном переходе

Красота & Здоровье
29.11.2018

Подарите своим близким сертификат от санатория «Абырал»

Происшествия
29.11.2018

В якутском селе мужчина открыл стрельбу