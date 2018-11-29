Конкурс на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера

На основании распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 28 ноября 2018 года № 984-РГ «Об объявлении процедуры выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)» с 30 ноября 2018 года объявляется начало процедуры выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) от общественных организаций коренных малочисленных народов Севера.

В соответствии с Порядком назначения на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия), утвержденного Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2013 года №2288, срок выдвижения кандидатур не может быть более 20 календарных дней от даты публикации и размещения Информационного сообщения.

Дата начала процедуры выдвижения кандидатур: 30 ноября 2018 года.

Дата окончания процедуры: 19 декабря 2018 года.

Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) является Уполномоченным органом, осуществляющим сбор документов выдвигаемых кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) (далее – Уполномоченный).

Ответственный специалист: Саввинова Анна Николаевна, главный специалист отдела по делам национальностей и коренных малочисленных народов Севера Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д. 30, 3-й этаж, каб. 329.

Электронная почта: mvsdn@sakha.gov.ru

Телефон: 8(4112) 50-67-33, приемная: 8(4112) 50-67-32

Время приема документов с 09.00 до 18.30 часов, обед с 12.30 до 14.00 часов, выходной день: суббота, воскресенье.

Вид подачи документов: бумажный (в оригинале).

Кандидатом на должность Уполномоченного может быть лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе тридцати пяти лет, имеющее высшее образование и опыт работы в области защиты прав малочисленных народов.

При выдвижении кандидатур на должность Уполномоченного представляют следующие документы:

1) решение общественной организации о выдвижении кандидатур на должность Уполномоченного;

2) заявление кандидата о согласии на выдвижение и на обработку его персональных данных;

3) копию документа, удостоверяющего личность кандидата, заверенную в установленном действующим законодательством порядке;

4) копию документа, подтверждающего наличие у кандидата высшего профессионального образования, заверенную в установленном действующим законодательством порядке;

5) копию трудовой книжки кандидата, заверенную в установленном законодательством порядке;

6) собственноручно заполненную и подписанную кандидатом анкету установленной формы;

7) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

8) иные документы, подтверждающие опыт работы кандидата в области защиты прав малочисленных народов, или их копии, заверенные в установленном действующим законодательством порядке (в случае их наличия).

Основанием для отказа в приеме документов является их несвоевременное представление или представление не в полном объеме.

Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) «Об объявлении процедуры выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)»:

Об объявлении процедуры выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 г. 1220-З N 1327-IV «Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)», пунктом 1 Порядка назначения на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия), утвержденного Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2013 г. N 2288 «О порядке назначения на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)»:

1. Объявить процедуру выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) от общественных организаций коренных малочисленных народов Севера.

2. Установить срок выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) — 20 календарных дней со дня опубликования информационного сообщения.

3. Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) (Борисов Ф.М.) разместить на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия) и опубликовать в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия) информационное сообщение о проведении процедуры выдвижения кандидатур на должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) в течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации.

Глава

Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ

28 ноября 2018 года

№ 984-РГ