В рамках «Года тружеников села» в селе Сунтар Сунтарского улуса состоялся конкурс «Лучший фельдшер Сунтарского улуса-2017».

Цель конкурса: повышение профессионализма, имиджа, правовой и этической грамотности медицинских работников.

Всего принимали участие 10 участников из фельдшерско- акушерских пунктов и участковых больниц, отделений.

Конкурс начался с визитной карточки участников. Далее теоретическая часть по Вежливому здравоохранению, по оказанию первой медицинской помощи. Представили миниатюры на тему ЗОЖ. Участники поразили жюри и зрителей своими талантами.

Также наши медики показали зрителям многие стороны своего таланта; шьют, танцуют, поют песни, осуохай, ставят сценки.

По результатам конкурса: обладателем Гран-При «Лучший сельский фельдшер 2017 года» стала ИВАНОВА Анна Кирилловна – фельдшер Тюбяйского ФАП, вручен сертификат на сумму 50000 рублей.

1 место заняла СТЕПАНОВАа Нина Федоровна – фельдшер Куокунинского ФАП.

2 место досталось ГРОМОВОЙ Зинаиде Кирилловне – фельдшеру Толонского ФАП.

3 место присвоено КАПЛИНОЙ Диане Христофоровне — фельдшеру Аллагинского ФАП.

МЕНЯКОВОЙ Василине Александровне фельдшеру Мар — Кельского ФАП присуждена номинация «За волю к победе», ЕРАСКУМОВОЙ Ульяне Александровне фельдшеру Туойдахского ФАП «За добросовестный труд», АЛЕКСЕЕВОЙ Марии Афанасьевне фельдшеру Кутанинской участковой больницы «Признательность и уважение», ПРОКОПЬЕВОЙ Лидии Егоровне фельдшеру лаборанту КДЛ «Верность профессии», ВИНОКУРОВУ Евгению Николаевичу фельдшеру Бордонской участковой больницы «Целеустремленность и трудолюбие», АММОСОВОЙ Татьяне Петровне фельдшеру ОСМП «За профессионализм».

В завершении конкурса вручены памятные сертификаты за участие, ценные подарки и букеты цветов.

Глава Сунтарского улуса ГРИГОРЬЕВ Анатолий Васильевич отметил, что медики талантливы во всем и во многом, пожелал успехов в нелегком труде фельдшеров, которые трудятся днем и ночью ради здоровья населения.

В преддверии международного Дня медицинских работников хочется пожелать всем участникам этого конкурса здоровья, вежливого отношения к пациентам, успехов в работе и семейного счастья! От того, что вы есть, светится ваш поселок. Вы – несете добро и тепло своим сельчанам!