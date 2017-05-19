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Паводок – 2017: Ледоход дошел до Табаги  
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Культура & Образование
Конкурс фотографий – успей поделиться своими яркими моментами!  
19.05.2017, 9:32
Красота & Здоровье
Молодой якутянке с опухолью мозга нужна помощь
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Культура & Образование
Высшая школа музыки объявляет набор!
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Общество
Владислав Дмитриев: По зову сердца…
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Происшествия
В Намцах сгорела квартира в жилом доме
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Спорт
Владислав Коротов о серьезном недостатке юбилейных ХХ Игр Манчаары
19.05.2017, 8:54
Культура & Образование
В СВФУ обсудили трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями здоровья
19.05.2017, 8:33
Культура & Образование
Оскуолаттан саҕаламмыт музей
19.05.2017, 7:45
Путешествия
Великолепная Грузия с Тур Люкс
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Сегодня день рождения главного редактора и руководителя
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Общество
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Происшествия
На Вилюе в 400 метрах от берега сломался аэроглиссер с пассажирами на борту  
18.05.2017, 21:57
Культура & Образование
Вячеслав Штыров посетил новый корпус филиала СВФУ в Мирном
18.05.2017, 21:29
Происшествия
Энергетики Якутии ликвидируют последствия непогоды
18.05.2017, 20:26
Республика
Паводковая обстановка на территории Якутии на 17.00
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Агропояс Якутска: передовые решения КХ «Сибирь»
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Происшествия
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Столица
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Красота & Здоровье
Анонс
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Культура & Образование
Юные инспекторы дорожного движения «Регион-14»и участники смены «Планета Лингва»
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Культура & Образование
19 мая 2017, 10:04
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Конкурс фотографий – успей поделиться своими яркими моментами!  

С 3 февраля по 21 мая 2017 года идет прием фотографий в рамках конкурса «Наши дети», посвящённого Международному дню защиты детей.

Конкурс направлен на привлечение внимания общественности к теме детства, любви и доброго отношения к детям, развитие семейных ценностей, популяризацию положительного образа детства.

Номинации конкурса:

В мире увлечений.

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.

Со спортом по жизни.

Вместе дружная семья.

Крепкая дружба.

Школьные годы чудесные.

Работа в радость.

Народные традиции.

Книга – лучший друг.

Мир, в котором я живу.

Красота родного края.

Моя солнечная улыбка.

Участником конкурса может стать любой желающий в возрасте от 18 лет. Заявки и фотографии нужно отправить на электронную почту konkurs-sakha-asia@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс».

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте sakhaasia.ru и по телефонам 8(4112) 42-20-90, 42-13-37.

 

 

 

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Источник: sakhaasia.ru
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