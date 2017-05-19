Конкурс фотографий – успей поделиться своими яркими моментами!  

С 3 февраля по 21 мая 2017 года идет прием фотографий в рамках конкурса «Наши дети», посвящённого Международному дню защиты детей.
Конкурс направлен на привлечение внимания общественности к теме детства, любви и доброго отношения к детям, развитие семейных ценностей, популяризацию положительного образа детства.
Номинации конкурса:
В мире увлечений.
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.
Со спортом по жизни.
Вместе дружная семья.
Крепкая дружба.
Школьные годы чудесные.
Работа в радость.
Народные традиции.
Книга – лучший друг.
Мир, в котором я живу.
Красота родного края.
Моя солнечная улыбка.
Участником конкурса может стать любой желающий в возрасте от 18 лет. Заявки и фотографии нужно отправить на электронную почту konkurs-sakha-asia@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс».
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте sakhaasia.ru и по телефонам 8(4112) 42-20-90, 42-13-37.
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