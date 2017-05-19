Конкурс фотографий – успей поделиться своими яркими моментами!  

С 3 февраля по 21 мая 2017 года идет прием фотографий в рамках конкурса «Наши дети», посвящённого Международному дню защиты детей.

Конкурс направлен на привлечение внимания общественности к теме детства, любви и доброго отношения к детям, развитие семейных ценностей, популяризацию положительного образа детства.

Номинации конкурса:

В мире увлечений.

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.

Со спортом по жизни.

Вместе дружная семья.

Крепкая дружба.

Школьные годы чудесные.

Работа в радость.

Народные традиции.

Книга – лучший друг.

Мир, в котором я живу.

Красота родного края.

Моя солнечная улыбка.

Участником конкурса может стать любой желающий в возрасте от 18 лет. Заявки и фотографии нужно отправить на электронную почту konkurs-sakha-asia@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс».

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте sakhaasia.ru и по телефонам 8(4112) 42-20-90, 42-13-37.