С 13 марта по 30 апреля 2018 года проводится конкурс детского рисунка «Моя любимая Арктика в 2030 году».

Главная цель Конкурса – повысить интерес населения арктических районов Республики Саха (Якутия) к будущему развитию Арктики путем опосредованного обращения к его представителям через детскую аудиторию, побудить детей Арктики к планированию своего будущего, постановке долгосрочных целей и задач, стремлению к достижению успеха, выбору профессии.

Организаторами Конкурса являются Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по делам Арктики и Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).

Участниками могут выступать дети, проживающие в 13 арктических районах Республики Саха (Якутия) (Абыйском, Аллаиховском, Анабарском, Булунском, Верхнеколымском, Верхоянском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском, Оленекском, Среднеколымском, Усть-Янском, Эвено-Бытантайском районах) в возрасте от 7 до 14 лет, представившие Работы на Конкурс.

Работа выполняется на бумаге формата А4 (стандартный альбомный лист) в цветном исполнении. На Конкурс принимаются сканированные Работы или фотографии Работы в том случае, если направляются по электронной почте.

Конкурсные работы принимаются до 30 апреля 2018 года (до 15.00 по местному времени) по электронной почте modod@mail.ru c пометкой «Конкурс рисунков «Стратегия Арктики – 2030» или по адресу организаторов Конкурса: 677027, г. Якутск, ул. Ломоносова 35, корпус 7. Телефон для справок: 34-45-16.

Итоги Конкурса подводятся и публикуются на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) minobr.sakha.gov.ru, на сайте Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» sakhaedu.ru не позднее 30 мая 2018 г.