Конкурс детских рисунков «Моя семья»

Якутское отделение ВОД «Матери России» и НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» объявляют конкурс детских рисунков для воспитанников детских летних лагерей на тему «Моя семья».

Цели конкурса: пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни, воспитание традиций бережного отношения к окружающему миру и природным ресурсам.

Для участия в конкурсе приглашаются воспитанники детских летних оздоровительных учреждений в возрасте 9-10 лет. Прием работ до 05 июля 2017 г. Подведение итогов конкурса 8 июля 2017 г. Работы направляются по электронному адресу yktmateriross@mail.ru

Положение о конкурсе на сайте ЯРО ВОД «Матери России» и НО «ЦФБП РС (Я)».