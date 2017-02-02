Конкурс! Бизнес-инкубатор ищет интересные проекты начинающих предпринимателей

Бизнес-инкубатор г. Якутска приглашает начинающих предпринимателей принять участие в конкурсе и получить возможность по льготной цене арендовать офисное помещение в здании инкубатора.
Статус резидента бизнес-инкубатора г. Якутска позволит начинающему предпринимателю не только арендовать офис со скидкой, но и поможет бесплатно получить:
— консультации по ведению бизнеса
— бесплатное посещение мастер-классов и семинаров
— помощь в рекламе и продвижении бизнеса.
Сведения о свободных помещениях:
|№ лота
|№ и назначение помещения
|Этаж
|Площадь
|Цена лота
(ежемесячный платеж) с учетом НДС
|1-ый год аренды
|2-ой год аренды
|3-ий год аренды
|1
|Кабинет №27 (офисное назначение)
|2
|9,7
кв.м.
|1 455 руб.
|2 910 руб.
|4 365 руб.
|2
|Кабинет №30б (офисно-производственное назначение)
|2
|25,85 кв.м.
|3 877,5 руб.
|7 755 руб.
|11 632,5 руб.
|3
|Кабинет №42 (офисное назначение)
|2
|14,1
кв.м.
|2 115 руб.
|4 230 руб.
|6 345 руб.
|4
|Кабинет №18 (офисно-производственное назначение)
|1
|64,7 кв.м.
|9705,00
|19410,00
|29115,00
*Стоимость 1 кв.м. в первый год аренды 150 руб., стоимость коммунальных услуг за 1 кв.м. 200 руб.
На территории бизнес-инкубатора ведется видеонаблюдение, имеется круглосуточная охрана, большая парковка, бесплатный wi—fi, кафе.
В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия) не более 3 лет.
Подать документы на конкурс можно по адресу: г. Якутск, пер. Энергетиков 2а, 1 этаж, 13 кабинет. Более подробную информацию Вы можете получить по телефону: 8 (4112) 21-08-74, а также на официальном сайте – incubator.b14.ru.
Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 2 марта 2017 года до 14:00.
*Внимание! Имеется ряд ограничений по видам деятельности предпринимателей
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