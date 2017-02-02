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2 февраля 2017, 17:33
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Конкурс! Бизнес-инкубатор ищет интересные проекты начинающих предпринимателей

 

 Бизнес-инкубатор г. Якутска приглашает начинающих предпринимателей принять участие в конкурсе и получить возможность по льготной цене арендовать офисное помещение в здании инкубатора.

Статус резидента бизнес-инкубатора г. Якутска позволит начинающему предпринимателю не только арендовать офис со скидкой, но и поможет бесплатно получить:

— консультации по ведению бизнеса

— бесплатное посещение мастер-классов и семинаров

— помощь в рекламе и продвижении бизнеса.

 Сведения о свободных помещениях:

№ лота № и назначение помещения Этаж Площадь Цена лота

(ежемесячный платеж) с учетом НДС
1-ый год аренды 2-ой год аренды 3-ий год аренды
1 Кабинет №27 (офисное назначение) 2 9,7

кв.м.

 1 455 руб. 2 910 руб. 4 365 руб.
2 Кабинет №30б (офисно-производственное назначение) 2 25,85 кв.м. 3 877,5 руб. 7 755 руб. 11 632,5 руб.
3 Кабинет №42 (офисное назначение) 2 14,1

кв.м.

 2 115 руб. 4 230 руб. 6 345 руб.
4 Кабинет №18 (офисно-производственное назначение) 1 64,7 кв.м. 9705,00 19410,00 29115,00

 

*Стоимость 1 кв.м. в первый год аренды 150 руб., стоимость коммунальных услуг за 1 кв.м. 200 руб.

На территории бизнес-инкубатора ведется видеонаблюдение, имеется круглосуточная охрана, большая парковка, бесплатный wi—fi, кафе.

В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия) не более 3 лет.

Подать документы на конкурс можно по адресу: г. Якутск, пер. Энергетиков 2а, 1 этаж, 13 кабинет. Более подробную информацию Вы можете получить по телефону: 8 (4112) 21-08-74, а также на официальном сайте – incubator.b14.ru.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 2 марта 2017 года до 14:00.

*Внимание! Имеется ряд ограничений по видам деятельности предпринимателей

 

 

 

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Источник: Бизнес-инкубатор г. Якутска
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