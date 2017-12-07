Конфликт на рынке в Намцах завершился для предпринимателя из Узбекистана расторжением договора аренды

Неожиданной развязкой завершился конфликт между торговцами из Узбекистана и охранником магазина «Айгуль» на рынке в селе Намцы. В СМИ сообщалось, что мужчины повздорили из-за снега, который торговцы хотели использовать для утепления своего кафе.

Охранник рынка был по одной информации избит, по другой – торговцы его просто толкнули. Инцидент произошел в ночь на 6 декабря. В тот же день под председательством главы Ленского наслега Андрея Новгородова прошло собрание предпринимателей и общественности села Намцы по факту обращения в правоохранительные органы охранника рынка Бориса Васильева.

По итогам собрания было принято решение предприятиям ДЭБ ООО «Айгуль», «Лена», «Илгэ» расторгнуть договор с арендатором ИП Ибайдуллаевым, чьи работники оказались предполагаемыми зачинщиками конфликта. В протоколе собрания (имеется в распоряжении Якутск.ru) также предлагается обсудить эту тему на уровне главы Намского района Республики Саха (Якутия) и при заключении договоров аренды с предпринимателями дать предпочтение при равных условиях жителям села Намцы.