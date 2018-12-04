Конференция «Образы Арктики» уже завтра!

5 декабря 2018 года состоится первая Международная мультидисциплинарная конференция «Образы Арктики».

Конференция организована в формате партнерства организаций высшего образования, бизнеса и местных сообществ в рамках Международной триеннале «Арктический хронотоп-2018», проводимой с 5 по 10 декабря 2018 года, при личной поддержке председателя правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Л.В. НИКОЛАЕВОЙ.

Проект реализуется Арктическим государственным институтом культуры и искусств, Якутской государственной сельскохозяйственной академией, Чурапчинским государственным институтом физической культуры и спорта, администрацией Оймяконского района, Тематической сетью Университета Арктики и Национальной библиотекой РС (Я).

Идея проведения данного мероприятия принадлежит ученому, доктору социологических наук, кандидату психологических наук, доценту Ульяне ВИНОКУРОВОЙ.

В конференции примут участие более 130 представителей Англии, Южной Кореи, Финляндии, Франции, Польши, регионов России. Будут обсуждены научные, творческие и жизненно значимые вопросы самосознания Арктики как части кочевой культуры человечества по трем секциям: «Человек и Социум в Арктике», «Арктика: образы, смыслы, ценности», «Книжное пространство Арктики».

Перед началом работы секций состоится пленарное заседание, на котором с докладом выступят:

Гости Международной Триеннале «Арктический Хронтоп – 2018» доктор искусствоведения, профессор Университета Париж 8 (Франция) Элуа ФЕРИЯ и доктор искусствоведения, профессор Страсбургского университета (Франция) Франсуаз ВИНСЕНТ.

Кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой дизайна и ДПИ Арктики Арктического государственного института культуры и искусств, член Союза художников России Анна ПЕТРОВА.

Доктор философии, руководитель Международной Арктической программы Университета Лапландии Анна ШТАММЛЕР-ГОССМАНН.

Доктор социологических наук, кандидат психологических наук, профессор кафедры НХК, руководитель научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации Арктического государственного института культуры и искусств Ульяна ВИНОКУРОВА.

DhPhill (Oxon), Oxford University, профессор Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Эндрю Мусалимас СОТЕРИ.

Кандидат психологических наук, доцент, доктор искусствоведческих и культурологических исследований, координатор Польско-Сибирской научной группы факультета «Артес Либералес» Варшавского Университета Кюннэй ТАКАСАЕВА и другие.

Целью конференции является продвижение образов Арктики, созданных арктическими жителями на ее территории. Образы Арктики представляют собой несколько «культурных кругов» и порождают пространственные смыслы, выражающие жизненную энергию и интеллектуальный потенциал арктического населения. Есть и тревожные образы Арктики: обезлюживание, ухудшение здоровья человека и природы, психического и социального неблагополучия, цифрового неравенства, утери традиций жизнеобеспечения, бедность, нарушения прав человека и коренных малочисленных народов Севера.

Таким образом, возникает необходимость стимулирования развития арктической гражданской науки, отслеживающей непрерывные локальные мониторинги за экологическими последствиями глобальных изменений климата, активных социально-гуманитарных процессов, динамики экономического, техногенного, ресурсного освоения арктических и северных земель.

Приоритет данного мероприятия направлен на усиление научного присутствия Арктики, чтобы создать в ней зону благополучия и мира.

Конференция пройдет на площадке Арктического государственного института культуры и искусств и Национальной библиотеке РС (Я).

Источник: Пресс-служба АГИКИ.