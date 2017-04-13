Конференция “Личность в искусстве: от истоков к современности”

21 апреля 2017 г. в 09:30 в Высшей школе музыки РС (Я) состоится открытие Всероссийской научно – практической конференции “Личность в искусстве: от истоков к современности”, посвященной 125- летию со дня рождения основоположника якутского музыкального искусства и образования М.Н. Жиркова На конференции планируется обсудить следующие вопросы: Роль М.Н. Жиркова в музыкальной культуре Якутии;

Актуальные вопросы и проблемы формирования национальных композиторских школ;

Фольклор в контексте профессиональной музыки XX и XXI вв;

Роль основоположника в развитии национального музыкального искусства;

Композитор в современном обществе;

Изучение вопросов исполнительства и интерпретации сочинений современных композиторов;

Роль личности в музыкальном искусстве, творчестве и образовании;

Национально-региональный компонент в музыкальном образовании;

Вопросы воспитания и обучения композиторских кадров. Приглашаем к участию всех желающих! comments powered by HyperComments Источник: Пресс – центр Высшей школы музыки РС (Я).

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