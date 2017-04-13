Конференция “Личность в искусстве: от истоков к современности”

21 апреля 2017 г. в 09:30 в Высшей школе музыки РС (Я) состоится открытие Всероссийской научно – практической конференции “Личность в искусстве: от истоков к современности”, посвященной 125- летию со дня рождения основоположника якутского музыкального искусства и образования М.Н. Жиркова
На конференции планируется обсудить следующие вопросы:
- Роль М.Н. Жиркова в музыкальной культуре Якутии;
- Актуальные вопросы и проблемы формирования национальных композиторских школ;
- Фольклор в контексте профессиональной музыки XX и XXI вв;
- Роль основоположника в развитии национального музыкального искусства;
- Композитор в современном обществе;
- Изучение вопросов исполнительства и интерпретации сочинений современных композиторов;
- Роль личности в музыкальном искусстве, творчестве и образовании;
- Национально-региональный компонент в музыкальном образовании;
- Вопросы воспитания и обучения композиторских кадров.
Приглашаем к участию всех желающих!comments powered by HyperComments
Источник: Пресс – центр Высшей школы музыки РС (Я).