Конец бесплатизации госСМИ

Генеральный директор медиа-холдинга «Сахамедиа» Алексей ЧЕРТКОВ не стал откладывать в долгий ящик революционный разворот. От него, конечно, ждали перемен и вполне предсказуемых.

Чертков был известен как противник бесплатизации госСМИ. Логично было предположить, что с его назначением печатные СМИ вновь начнут продаваться, а не распространяться бесплатно. Но мало кто мог предположить, что это случится так скоро.

Напомним, что Чертков был назначен 14 июня. Прошел всего месяц с небольшим, как бесплатизация госСМИ решительно отменена без всяких экивоков на выборные времена. Вот что ньюсмейкер написал в своем фейсьуке:

Буду последователен:

*26 июля поступит в продажу обновленная газета «Якутия».

Ждите нас теперь на 40 страницах!

На страницы «толстушки» вернутся всеми любимые рубрики «Наш дом», «Аура», призовые сканворды, обзоры книжных новинок и новых фильмов. И добавились новые, интересные материалы для тех, кто любит читать по настоящему.

*Газета «Якутия» — вся республика в одной газете!

Завтра, 25 июля предложим читателям и обновлённую газету «Саха Сирэ», тоже на 40 полосах

Так что читателям «Якутии» и «Саха сирэ» надо вновь привыкнуть покупать эти газеты. Бесплатно они распространялись около двух лет.