Конец бесплатизации госСМИ

Генеральный директор медиа-холдинга «Сахамедиа» Алексей ЧЕРТКОВ не стал откладывать в долгий ящик революционный разворот. От него, конечно, ждали перемен и вполне предсказуемых.
Чертков был известен как противник бесплатизации госСМИ. Логично было предположить, что с его назначением печатные СМИ вновь начнут продаваться, а не распространяться бесплатно. Но мало кто мог предположить, что это случится так скоро.
Напомним, что Чертков был назначен 14 июня. Прошел всего месяц с небольшим, как бесплатизация госСМИ решительно отменена без всяких экивоков на выборные времена. Вот что ньюсмейкер написал в своем фейсьуке:
Буду последователен:
*26 июля поступит в продажу обновленная газета «Якутия».
Ждите нас теперь на 40 страницах!
На страницы «толстушки» вернутся всеми любимые рубрики «Наш дом», «Аура», призовые сканворды, обзоры книжных новинок и новых фильмов. И добавились новые, интересные материалы для тех, кто любит читать по настоящему.
*Газета «Якутия» — вся республика в одной газете!
Завтра, 25 июля предложим читателям и обновлённую газету «Саха Сирэ», тоже на 40 полосах
Так что читателям «Якутии» и «Саха сирэ» надо вновь привыкнуть покупать эти газеты. Бесплатно они распространялись около двух лет.
Уважаемые читатели!
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