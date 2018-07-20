Кондитер из Якутии испекла торт с портретом Айсена Николаева

Кондитер из Якутии испекла торт, украшенный фотографией врио главы Якутии Айсеном Николаевым.
Оксана Лугинова таким образом поздравила всех с Международным днем торта и выразила благодарность врио главы.
«На фото приготовленный мною тренд-торт. В последнее время начинаю экспериментировать с оформлением вкусняшек. Данный торт решила украсить фотографией Айсена Николаева. С этим тортом выражаю ему благодарность за то, что он сделал на посту мэра нашего Якутска. Надеюсь, что он сделает много хорошего и для всей Якутии», — пояснила Оксана.
Она уточнила, что фотография врио главы распечатана на пищевом листе из мастики.
Кто заказчик торта, девушка не уточнила. Как видим, это стандартный тирамису, украшенный сырно-сливочным кремом.
Источник: https://sakhatime.ru/gc/7444/
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.