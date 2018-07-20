Кондитер из Якутии испекла торт с портретом Айсена Николаева

Кондитер из Якутии испекла торт, украшенный фотографией врио главы Якутии Айсеном Николаевым.

Оксана Лугинова таким образом поздравила всех с Международным днем торта и выразила благодарность врио главы.

«На фото приготовленный мною тренд-торт. В последнее время начинаю экспериментировать с оформлением вкусняшек. Данный торт решила украсить фотографией Айсена Николаева. С этим тортом выражаю ему благодарность за то, что он сделал на посту мэра нашего Якутска. Надеюсь, что он сделает много хорошего и для всей Якутии», — пояснила Оксана.

Она уточнила, что фотография врио главы распечатана на пищевом листе из мастики.

Кто заказчик торта, девушка не уточнила. Как видим, это стандартный тирамису, украшенный сырно-сливочным кремом.