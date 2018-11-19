«Кончилась халява, остались долги». Откровения неудачливых инвесторов «Кэшбери»

Недавно «схлопнулась» одна из финансовых пирамид, набравших бешеную популярность у нас в республике. «Инвесторами» данной компании «Кэшбери» выступили тысячи якутян… В целом по стране, по оценке директора Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха, потенциальный ущерб от деятельности «Кэшбери» превышает миллиард рублей, сообщает «Эхо столицы».

Несмотря на сообщения о скором закрытии, многие продолжали агитировать, и, как оказалось, люди все же несли туда свои деньги. Теперь социальные сети и форумы пестрят сообщениями, отражающими заголовок данного материала… Поражает наивность многих из них: оказывается, люди продают имущество, чтобы отнести деньги в никуда. Но и это еще не всё: многие берут на это еще и кредиты!

Кира, форум «Потребительский» Ykt.ru

Вчера сестра в очередной раз пришла занимать у меня деньги, на этот раз просто так не дала, заставила рассказать, в чем причина. Оказалось, она вложилась в «Кэшбери»! Сначала положила свои накопления в начале года (отпускные), тогда все нормально работало, начала получать процент, тратить направо и налево, нос задрала, возомнила себя суперинвестором. Я еще тогда это заметила, но не поняла, в чем причина, думала, может, зарплату повысили, говорили, что медперсоналу повысили аж до того, что санитарки по 50 тысяч получают. Потом она взяла кредит и вбухала все туда – в августе. Платеж превышает ее з/п, которую, оказывается, не повысили, еще и жить на что-то надо, теперь вот мучается, чтобы этот кредит заплатить. Я понимаю, если она вложила свои накопления (дура, конечно, но все же, не смертельно), но брать кредит на 5 лет и все потерять — это пипец, товарищи!

К чему это я рассказываю? Вот везде по всем форумам люди пишут, как хорошо наварились за счет этого «Кэшбери»!!! Почему никто не пишет про тех, кто многое потерял на этом? Пишите – пусть люди читают и не делают глупостей!»

Комментарии к этому сообщению:

А: «Пострадавшие не пишут открыто об этом. Просто они чувствуют себя лохами полными, и им стыдно. У меня тоже такое было, но не с «Кэшбери». Хвастаются те, кто заработал».

Nordline: «Ну я тоже в августе 200 тыс вложил туда, и что? Я, вложив туда деньги, осознавал, что я их могу *потерять*, ну вот *потерял*, будем жить дальше. Все взрослые люди и знают, что это, зачем сопли?»

Ногина: «Одна коллега рассказывала, что вложилась и своё вернула, сидит мол на процентах, но какая-то нерадостная, может, лукавит? Другой коллега осенью кредит взял и вложился, а третий коллега все подстрекал нас на это: мол, «смотрите, как я разбогател, приходите тоже!» Я отказывалась, а вторая коллега взяла кредит и вложилась, и тут скам. Теперь они не разговаривают, коллега в тяжелой финансовой ситуации. Конечно, не рассказывают о своих провалах…»

fox27: «Мой знакомый в сентябре в «Кэшбери» 2 миллиона вложил. Конечно, он тут сидеть писать не будет, находится в депрессии. Еще в сентября знаю с одного предприятия 6 женщин, которые вложили по 500 тысяч, все кредиты оформили.

222: «Я в «Максирайсе» и в «Глобале» миллион потерял. Ничего, живу. Считаю, что как бы в долг дал – обернется стократно, главное — не унывать! Пока сто тысяч вернулись как бы с воздуха, надеюсь, остальные еще придут с воздуха, жду!»

Обсуждения на других форумах Ykt.ru

Кэшберистка, форум «Экономический»: «Я вложила 500 тысяч, вывела только 100».

Мама сына и двоих дочерей, форум «Психологический»: «Подруга заняла 100 тысяч рублей. Оказалось, вложила в «Кэшбери», теперь долг не отдает и трубку не берет».

Уля, форум «Санаалар»: «Вложила в «Кэшбери», прогорела. Срочно нужен спонсор, мужчина за 40».

Из переписок в группах «Whats’App»

Алина: «Инвестировала 100 000 кредитных. Малышу 2 годика, и еще дочка родится через месяц. В надежде на лучшую жизнь. А сейчас просто хочется рыдать, и света не видно в конце туннеля».

Ирина: «У меня кредит 500 тысяч, маленький ребенок. Помогите!»

Карина: «120 тысяч кредита и тоже декрет».

Руслан: «Миллион с копейками кредит остался. Похоже, квартиру продавать придется».

Денис: «У меня 300 тысяч кредит, выплатил только 50».

Альбина: «Кредиты с мужем на двоих у меня 280, у него 464 тысячи».

Татьяна: «У меня два маленьких сына, я мать-одиночка. И кредит 200 тысяч».

Юля: «Меня кинули на полмиллиона. Сейчас не работаю, получаю детские 3000 рублей. Взяла кредит, вступила 25 сентября. Не вывела ни копейки».

Без ника: «Взяла два кредита со страховками всего на 520 тысяч, из них на руки 409 тысяч, все вложила. Успела вывести всего 150 тысяч. Теперь покушать не на что, в октябре родился ребенок, все выплаты ушли на погашение кредита, а в этом не знаю, чем платить. Сижу плачу…»

Instagram

«Моя знакомая квартиру продала и на нуле… Хорошо, что я не пошла туда».

«Черт дернул вложить деньги от продажи машины… 500 тысяч в сентябре вложил, естественно, вывести удалось копейки. Хожу пешком».

«Взяла кредит на ремонт 300 тысяч летом. Подруга уговорила вложить в «Кэшбери», говорит, до Нового года с ними ничего не случится! Посчитала: вроде успею вывести и даже навариться немного. Но не снимала, дура, со счета. Копила, чтобы не потратить! Так ничего и не вывела! До сих пор сижу с драными обоями и кривыми полами, плачу 21500 в месяц. Плачу и плачу. С подругой не общаюсь уже, не могу ее видеть».

«Родители-пенсионеры поверили какому-то другу семьи, отнесли все накопления в конце лета. Хорошо, что кредит не взяли. Только из больницы выписались – у обоих с сердцем плохо. Как узнали, что ВСЕ, так и слегли».

«Знаю одну семью, многодетные, мечтали о большом доме. Но была только однушка. Так они ее продали весной, вложили все в «Кэшбери», уехали в деревню жить. Хотели вернуться через год, снять накопленные на счету миллионы (насколько я понял, не выводили даже все это время), купить участок и построить дом… Теперь этим мечтам не суждено сбыться…»

«У меня мать вложила все, что копила мне на первоначальный взнос в ипотеку. Пипец, теперь я осталась без квартиры, оказывается. Через год вуз окончу, пойду работать. Мама как раз хотела к началу самостоятельной жизни эти деньги мне преподнести. Жалко ее, хотела ведь как лучше, приумножить, так сказать, капитал».

Более удачливые «коллеги»

Несмотря на это, комментариев от тех, кто оказался в системе в свое время и не только вернул вложенное, но и заработал, несравнимо больше. Люди оперируют различными суммами от 50 тысяч рублей до нескольких миллионов. И их совершенно не смущает, что за этими доходами – чьи-то потери: «Инвестор должен быть готов к тому, что он может и потерять свои деньги», «Кто не рискует – тот не пьет шампанское».

К слову, многих из так называемых «лидеров» разыскивают прогоревшие «инвесторы»: на форумах и в соцсетях просят дать контакты тех, кого считают виноватыми. «Найду и выбью с него свои деньги», — пишут пользователи. В одном из пабликов «Instagram» уже объявлено вознаграждение в 5 миллионов рублей «за голову» главного «Кэшбериста» — Артура Варданяна.

Надежда умирает последней

Есть отдельная категория тех, кто хоть и потерял, но не отчаивается: «Скоро откроется новая компания, и мы свое обратно получим».

Комментарий пользователя safyan31 в ответ к первому сообщению: «Вот что странно. У меня знакомый из улуса говорил, что его мать 60 тысяч вложила. Я у него спросил: «Кэшбери» закрыли, сколько твоя мама потеряла? И вообще, это финансовая пирамида, зачем она туда вложилась?»

Меня поразил ответ. Он ответил: «Люди миллионами вкладывались, и скоро Варданян откроет новый проект!»

Он надеется и думает, что его мать отобьет деньги в новой пирамиде!

Главное, он сказал это на полном серьезе. Мне осталось лишь промолчать».

Поживем – увидим.