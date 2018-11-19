АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-23
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.99
 74.90
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.11.2018, 11:23
Судебная хроника
Якутянка заплатит штраф за оскорбления в WhatsApp
19.11.2018, 11:05
Происшествия
Странное поведение жителей Якутска в ночном лесу
19.11.2018, 10:52
Происшествия
Житель Якутии подозревается в распространении детской порнографии
19.11.2018, 10:51
Финансы
Резонанс
«Кончилась халява, остались долги». Откровения неудачливых инвесторов «Кэшбери»
19.11.2018, 10:34
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 19 ноября
19.11.2018, 10:26
Происшествия
Ночью в Якутии вспыхнули пожары
19.11.2018, 10:13
Якутск
Сардана Авксентьева обсудила с директорами школ и детсадов актуальные вопросы
19.11.2018, 10:10
Происшествия
Видео
Резонанс
Как в Якутии спасли унесенных в море оленеводов
19.11.2018, 9:55
Экология
Анонс
До окончания приема заявок конкурса «Спасите мой двор от загрязнения» остался один день!
19.11.2018, 9:46
Спорт
Якутский вольник завоевал бронзу чемпионата мира
19.11.2018, 9:28
Культура & Образование
Сенсация
Якутяне номинированы на «Золотого орла»!
19.11.2018, 9:19
Якутия
В Якутии отметили День рождения Деда Мороза
19.11.2018, 9:08
Желток
Instagram
Якутская красавица занялась прибыльным бизнесом
19.11.2018, 0:10
Общество
Объявлен кастинг среди проживающих в Якутии эвенкиек
19.11.2018, 0:06
Общество
Сегодня день рождения руководителя, профессора, артиста и аранжировщика
19.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Понедельник 19 ноября 2018
18.11.2018, 17:28
Якутия
График плановых отключений электроэнергии на 19 ноября
18.11.2018, 17:17
Происшествия
Экстра
Резонанс
В Якутии спасли людей из дрейфующей льдины: счастливое спасение
18.11.2018, 17:12
Спорт
Нюргуяна Азарова — победительница дистанционного международного шашечного матча!
18.11.2018, 16:36
Желток
Новый горячий фотосет от якутской RnB певицы
18.11.2018, 16:17
Культура & Образование
Умнуллубат мөссүөннэр сыдьаайдара
18.11.2018, 15:43
Спорт
Охлопков поборется за бронзу, Григорьев за золото
18.11.2018, 15:21
Общество
Якутия в лидерах конкурса по присвоению имен аэропортам
18.11.2018, 15:02
Экономика
В Якутске произошел самый высокий рост цен на бензин в России
18.11.2018, 14:43
Экономика
Егор Борисов предложил освободить сельскохозяйственные предприятия от налога
18.11.2018, 14:24
Происшествия
Новая жертва еще одного пожара в Сунтарском районе
18.11.2018, 14:00
Происшествия
При пожаре в Вилюйске погиб мужчина
18.11.2018, 13:39
Происшествия
Новые подробности спасения «оленеводов на льдине»
18.11.2018, 13:14
Культура & Образование
Экстра
В СВФУ будет назначен новый ректор
18.11.2018, 12:46
Спорт
Якутская спортсменка завоевала медаль Кубка Европы
18.11.2018, 12:29
Экономика
Объявление
BASCONI — последний день акции
18.11.2018, 12:24
Общество
Ольга Вешникова: «НКО-сектор – это «клондайк» для регионов
18.11.2018, 11:50
Происшествия
Фотофакт
Сегодня ночью в Вилюйске сгорело социальное здание
18.11.2018, 11:33
Экономика
Дмитрий Медведев предложил иностранным инвесторам выгодные условия на Дальнем Востоке
18.11.2018, 11:03
Спорт
Видео
Якутский борец прошел в полуфинал Чемпионата мира
18.11.2018, 10:52
Культура & Образование
Как российские Деды Морозы отметят свои дни рождения в этом году
18.11.2018, 10:24
Культура & Образование
Учитель из Якутии — победитель Всероссийского конкурса
18.11.2018, 9:42
Происшествия
Резонанс
В Якутии восемь человек унесло в море на льдине — власти придумали план спасения
18.11.2018, 9:40
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
18.11.2018, 0:08
Экономика
Сегодня день рождения предпринимателя
18.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Воскресенье 18 ноября 2018
17.11.2018, 23:21
Происшествия
Резонанс
В Якутии восемь человек унесло в море на льдине — новые подробности властей
17.11.2018, 19:35
Спорт
Видео
Якутянин стал первым в мире, кто исполнил сальто с пятью поперечными оборотами!
17.11.2018, 19:30
Якутск
Подарок для инклюзивной школы №35 поступил в Якутск
17.11.2018, 17:35
Якутия
Прогноз погоды в Якутии на воскресенье
17.11.2018, 17:14
Экономика
Китайская финансовая платформа заинтересована в сотрудничестве с Якутией
17.11.2018, 17:00
Политика
В Горном улусе построят 3 спортивных объекта на миллиард
17.11.2018, 16:42
Желток
Фотофакт
В Якутии был добыт ужасающий заяц-мутант
17.11.2018, 16:26
Общество
Штрафы за незаконное рыболовство выросли в десять раз
17.11.2018, 16:08
Спорт
Сегодня первый крупный старт якутского борца под флагом румынской сборной на ЧМ-2018
17.11.2018, 15:54
Происшествия
Двое нетрезвых жителей Якутска жестоко избили электрика управляющей компании
17.11.2018, 15:32
Желток
Замминистра Якутии за продажу алкоголя с 21 года
17.11.2018, 15:16
Общество
До конца года в Госдуму поступит поправка в методику определения ущерба среде обитания коренных народов
17.11.2018, 14:56
Спорт
Видео
Смотрите в прямом эфире матч-реванш чемпионок мира по шашкам Чжао Ханьцин (Китай) и Ньургуяны Азаровой (Якутск)
17.11.2018, 14:47
Общество
Эксклюзивные календари в якутском стиле поступили в  ПРОДАЖУ!
17.11.2018, 14:35
Красота & Здоровье
Якутского врача отметили почетным дипломом на XXII российском онкологическом конгрессе
17.11.2018, 14:15
Культура & Образование
Анонс
Всё о ней, о музыке!
17.11.2018, 13:31
Желток
В Лос-Анжелесе состоится выступление якутской певицы
17.11.2018, 12:56
Якутск
В округе Якутска прошли рейды по лже-кафе
17.11.2018, 12:23
Общество
Правительство РФ расширило программу по субсидированию перевозок на Дальний Восток, в т.ч из Якутии
17.11.2018, 12:02
Происшествия
Видео
Первые экстремальщики выехали на Лену
17.11.2018, 11:36
Красота & Здоровье
Путин: более 700 позиций лекарств для льготников значатся в региональных списках Якутии
17.11.2018, 11:27
Желток
Кадыров подарил Mercedes пятилетнему мальчику. За что?
17.11.2018, 11:00
Общество
Избран председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов республики
17.11.2018, 10:56
Желток
«Филипп, тулуй!» Актер Епифанцев заговорил по-якутски
17.11.2018, 10:47
Общество
В Якутске состоялись Первые Петровские чтения
17.11.2018, 10:25
Общество
Капремонт вернул жильцам Якутска газ
17.11.2018, 10:10
Происшествия
В Якутии горят гаражи
17.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Суббота 17 ноября 2018
16.11.2018, 20:35
Культура & Образование
Лауреат стипендии им. Михаила Николаева «Знанием победишь» для учителей Якутии
16.11.2018, 19:24
Желток
Instagram
Пересчитать оленей
16.11.2018, 19:21
Судебная хроника
Житель Нерюнгри попался на наркотиках и отправился в…
Архив новостей
Финансы
19 ноября 2018, 10:51
383

«Кончилась халява, остались долги». Откровения неудачливых инвесторов «Кэшбери»

Недавно «схлопнулась» одна из финансовых пирамид, набравших бешеную популярность у нас в республике. «Инвесторами» данной компании «Кэшбери» выступили тысячи якутян… В целом по стране, по оценке директора Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха, потенциальный ущерб от деятельности «Кэшбери» превышает миллиард рублей, сообщает «Эхо столицы».

Несмотря на сообщения о скором закрытии, многие продолжали агитировать, и, как оказалось, люди все же несли туда свои деньги. Теперь социальные сети и форумы пестрят сообщениями, отражающими заголовок данного материала… Поражает наивность многих из них: оказывается, люди продают имущество, чтобы отнести деньги в никуда. Но и это еще не всё: многие берут на это еще и кредиты!

 

Кира, форум «Потребительский» Ykt.ru

Вчера сестра в очередной раз пришла занимать у меня деньги, на этот раз просто так не дала, заставила рассказать, в чем причина. Оказалось, она вложилась в «Кэшбери»! Сначала положила свои накопления в начале года (отпускные), тогда все нормально работало, начала получать процент, тратить направо и налево, нос задрала, возомнила себя суперинвестором. Я еще тогда это заметила, но не поняла, в чем причина, думала, может, зарплату повысили, говорили, что медперсоналу повысили аж до того, что санитарки по 50 тысяч получают. Потом она взяла кредит и вбухала все туда – в августе. Платеж превышает ее з/п, которую, оказывается, не повысили, еще и жить на что-то надо, теперь вот мучается, чтобы этот кредит заплатить. Я понимаю, если она вложила свои накопления (дура, конечно, но все же, не смертельно), но брать кредит на 5 лет и все потерять — это пипец, товарищи!

К чему это я рассказываю? Вот везде по всем форумам люди пишут, как хорошо наварились за счет этого «Кэшбери»!!! Почему никто не пишет про тех, кто многое потерял на этом? Пишите – пусть люди читают и не делают глупостей!»

 

Комментарии к этому сообщению:

А: «Пострадавшие не пишут открыто об этом. Просто они чувствуют себя лохами полными, и им стыдно. У меня тоже такое было, но не с «Кэшбери». Хвастаются те, кто заработал».

Nordline: «Ну я тоже в августе 200 тыс вложил туда, и что? Я, вложив туда деньги, осознавал, что я их могу *потерять*, ну вот *потерял*, будем жить дальше. Все взрослые люди и знают, что это, зачем сопли?»

Ногина: «Одна коллега рассказывала, что вложилась и своё вернула, сидит мол на процентах, но какая-то нерадостная, может, лукавит? Другой коллега осенью кредит взял и вложился, а третий коллега все подстрекал нас на это: мол, «смотрите, как я разбогател, приходите тоже!» Я отказывалась, а вторая коллега взяла кредит и вложилась, и тут скам. Теперь они не разговаривают, коллега в тяжелой финансовой ситуации. Конечно, не рассказывают о своих провалах…»

fox27: «Мой знакомый в сентябре в «Кэшбери» 2 миллиона вложил. Конечно, он тут сидеть писать не будет, находится в депрессии. Еще в сентября знаю с одного предприятия 6 женщин, которые вложили по 500 тысяч, все кредиты оформили.

222: «Я в «Максирайсе» и в «Глобале» миллион потерял. Ничего, живу. Считаю, что как бы в долг дал – обернется стократно, главное — не унывать! Пока сто тысяч вернулись как бы с воздуха, надеюсь, остальные еще придут с воздуха, жду!»

 

Обсуждения на других форумах Ykt.ru

Кэшберистка, форум «Экономический»: «Я вложила 500 тысяч, вывела только 100».

Мама сына и двоих дочерей, форум «Психологический»: «Подруга заняла 100 тысяч рублей. Оказалось, вложила в «Кэшбери», теперь долг не отдает и трубку не берет».

Уля, форум «Санаалар»: «Вложила в «Кэшбери», прогорела. Срочно нужен спонсор, мужчина за 40».

 

Из переписок в группах «Whats’App»

Алина: «Инвестировала 100 000 кредитных. Малышу 2 годика, и еще дочка родится через месяц. В надежде на лучшую жизнь. А сейчас просто хочется рыдать, и света не видно в конце туннеля».

Ирина: «У меня кредит 500 тысяч, маленький ребенок. Помогите!»

Карина: «120 тысяч кредита и тоже декрет».

Руслан: «Миллион с копейками кредит остался. Похоже, квартиру продавать придется».

Денис: «У меня 300 тысяч кредит, выплатил только 50».

Альбина: «Кредиты с мужем на двоих у меня 280, у него 464 тысячи».

Татьяна: «У меня два маленьких сына, я мать-одиночка. И кредит 200 тысяч».

Юля: «Меня кинули на полмиллиона. Сейчас не работаю, получаю детские 3000 рублей. Взяла кредит, вступила 25 сентября. Не вывела ни копейки».

Без ника: «Взяла два кредита со страховками всего на 520 тысяч, из них на руки 409 тысяч, все вложила. Успела вывести всего 150 тысяч. Теперь покушать не на что, в октябре родился ребенок, все выплаты ушли на погашение кредита, а в этом не знаю, чем платить. Сижу плачу…»

 

Instagram

«Моя знакомая квартиру продала и на нуле… Хорошо, что я не пошла туда».

«Черт дернул вложить деньги от продажи машины… 500 тысяч в сентябре вложил, естественно, вывести удалось копейки. Хожу пешком».

«Взяла кредит на ремонт 300 тысяч летом. Подруга уговорила вложить в «Кэшбери», говорит, до Нового года с ними ничего не случится! Посчитала: вроде успею вывести и даже навариться немного. Но не снимала, дура, со счета. Копила, чтобы не потратить! Так ничего и не вывела! До сих пор сижу с драными обоями и кривыми полами, плачу 21500 в месяц. Плачу и плачу. С подругой не общаюсь уже, не могу ее видеть».

«Родители-пенсионеры поверили какому-то другу семьи, отнесли все накопления в конце лета. Хорошо, что кредит не взяли. Только из больницы выписались – у обоих с сердцем плохо. Как узнали, что ВСЕ, так и слегли».

«Знаю одну семью, многодетные, мечтали о большом доме. Но была только однушка. Так они ее продали весной, вложили все в «Кэшбери», уехали в деревню жить. Хотели вернуться через год, снять накопленные на счету миллионы (насколько я понял, не выводили даже все это время), купить участок и построить дом… Теперь этим мечтам не суждено сбыться…»

«У меня мать вложила все, что копила мне на первоначальный взнос в ипотеку. Пипец, теперь я осталась без квартиры, оказывается. Через год вуз окончу, пойду работать. Мама как раз хотела к началу самостоятельной жизни эти деньги мне преподнести. Жалко ее, хотела ведь как лучше, приумножить, так сказать, капитал».

 

Более удачливые «коллеги»

Несмотря на это, комментариев от тех, кто оказался в системе в свое время и не только вернул вложенное, но и заработал, несравнимо больше. Люди оперируют различными суммами от 50 тысяч рублей до нескольких миллионов. И их совершенно не смущает, что за этими доходами – чьи-то потери: «Инвестор должен быть готов к тому, что он может и потерять свои деньги», «Кто не рискует – тот не пьет шампанское».

К слову, многих из так называемых «лидеров» разыскивают прогоревшие «инвесторы»: на форумах и в соцсетях просят дать контакты тех, кого считают виноватыми. «Найду и выбью с него свои деньги», — пишут пользователи. В одном из пабликов «Instagram» уже объявлено вознаграждение в 5 миллионов рублей «за голову» главного «Кэшбериста» — Артура Варданяна.

 

Надежда умирает последней

Есть отдельная категория тех, кто хоть и потерял, но не отчаивается: «Скоро откроется новая компания, и мы свое обратно получим».

Комментарий пользователя safyan31 в ответ к первому сообщению: «Вот что странно. У меня знакомый из улуса говорил, что его мать 60 тысяч вложила. Я у него спросил: «Кэшбери» закрыли, сколько твоя мама потеряла? И вообще, это финансовая пирамида, зачем она туда вложилась?»

Меня поразил ответ. Он ответил: «Люди миллионами вкладывались, и скоро Варданян откроет новый проект!»

Он надеется и думает, что его мать отобьет деньги в новой пирамиде!

Главное, он сказал это на полном серьезе. Мне осталось лишь промолчать».

Поживем – увидим.

Источник: https://www.exo-ykt.ru/articles/10/549/22384/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.11.2018, 11:23
Желток
Эксклюзив
Старая якутская тусовка — 1
17.11.2018, 16:42
Желток
Фотофакт
В Якутии был добыт ужасающий заяц-мутант
15.11.2018, 18:06
Происшествия
Фотофакт
Экстра
В Якутске горит ресторан «Белые ночи»
16.11.2018, 9:00
Желток
Эксклюзив
Старая якутская тусовка — 2
17.11.2018, 16:26
Общество
Штрафы за незаконное рыболовство выросли в десять раз
15.11.2018, 18:00
Экология
Экологию Вилюя и здоровья его жителей планируют исследовать комплексно
13.11.2018, 0:47
Общество
Эксклюзив
«Аэропорт Кеннеди, Нью-Йорк… Аэропорт Ойунский, Якутск…»
13.11.2018, 9:57
Желток
Якутские полицейские сняли зажигательный клип
15.11.2018, 18:35
Политика
Экстра
Новые кадровые решения Айсена Николаева
14.11.2018, 8:41
Общество
Резонанс
Итоги народного опроса «Каким именем назвать аэропорт «Якутск»»
15.11.2018, 12:22
Судебная хроника
60 ударов ножом: Страшное убийство в Якутии
13.11.2018, 9:59
Желток
Резонанс
Заблокирована инстаграм-звезда Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
19.11.2018

Житель Якутии подозревается в распространении детской порнографии

Спорт
19.11.2018

Якутский вольник завоевал бронзу чемпионата мира

Instagram
Желток
19.11.2018

Якутская красавица занялась прибыльным бизнесом

Экстра
Резонанс
Происшествия
18.11.2018

В Якутии спасли людей из дрейфующей льдины: счастливое спасение

Спорт
18.11.2018

Нюргуяна Азарова — победительница дистанционного международного шашечного матча!

Спорт
18.11.2018

Охлопков поборется за бронзу, Григорьев за золото

Происшествия
18.11.2018

При пожаре в Вилюйске погиб мужчина

Происшествия
18.11.2018

Новые подробности спасения «оленеводов на льдине»