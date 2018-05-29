Концерт выпускников ВШМ Якутии «Vivat, Alma Mater!»

Выпускники разных лет Высшей школы музыки РС(Я), в связи с юбилеем школы по своей инициативе объединились и командой энтузиастов решили дать в качестве подарка несколько концертов.

Инициатор и руководитель проекта – Ирина Догуева, выпускница ВШМ:

«Таким образом мы выражаем благодарность нашим учителям, воспитателям, создателю школы первому президенту РС(Я) Николаеву М Е, подаём профессиональный пример подрастающему поколению юных музыкантов, развитие эстетического вкуса у жителей республики, дарим музыкальный подарок жителям Якутска».

Всего два концерта, в которых будут участвовать более 100 музыкантов выпускников!!!

5 июня – концертный зал ДШИ. В программе классика, джаз.

Участники – духовой оркестр «LenaRiverBrass», струнный ансамбль «ArcoArtico», джазовый ансамбль «Qwartet», солисты симфонических оркестров филармонии и театра оперы и балета.

7 июня – OPEN AIR! В программе классика, джаз, опера, эстрада, музыка к кино.

Участники – симфонический оркестр филармонии «SymphonicaArtica», ведущие солисты Театра оперы и балета Герасимова Прасковья (сопрано), Попов Николай (тенор),эстрадная группа «Норд Саунд», эстрадная певица Вероника Михеева, солистка симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» Догуева Ирина (кларнет), солистка ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии» Кузьмина Ага (скрипка), дирижёр Васьковский Павел.