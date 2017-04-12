Концерт – в подарок в доме инвалидов и престарелых в Якутске

По забытой богом и дорожниками улице иду в Дом-интернат для инвалидов и престарелых, что на Бекетова, 6. Пройти по ней сейчас можно разве что в высоких резиновых сапогах и то очень осторожно, тротуаров нет.

— Пожилому человеку, а тем более инвалиду точно не пройти, — думаю я невесело.

А вот и сам интернат. Хорошее здание, просторные холлы, уютные актовый зал и столовая, небольшие комнаты, где проживают по два-три человека обитатели дома, беседка во дворе. Заботливый персонал.

Весть о том, что к ним едут с концертом медики, вызвало заметное оживление. Те, кто может ходить, пришли заранее и заняли места. Тех, кто передвигается на инвалидной коляске, привезли медсестры. Женщины приоделись, надели украшения.

Видели бы вы, как они встречали каждый выход артистов!

Пожалуй, более благодарных зрителей у участников художественной самодеятельности Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи еще не было.

Неизбалованная публика не скрывала слез, смеялась, совсем по-детски радовались, кричала «браво», а после концерта хозяева предложили гостям сфотографироваться вместе.

Друг за другом, волнуясь не меньше зрителей, выходили на сцену медики, а зал встречал их улыбками и даже местами подпевал.

Виртуальная мисс больницы Альбина ЕГОРОВА играла на хомусе, Мисс Оригинальность конкурса «Виртуальная мисс РБ№2» Надежда ЛАВРОВА, Марианна АТЛАСОВА, Нина СКРЯБИНА, Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Ирина ИГНАТЬЕВА и Артур НИКОЛАЕВ пели, каждый раз срывая горячие аплодисменты, а для вокального ансамбля «Ыра санаа» это была, по сути, генеральная репетиция перед участием в городском конкурсе «Поющая Туймаада».

Вела концерт молодежный лидер больницы Александра СЕМЕНОВА. Объявляя каждый следующий номер, она читала стихи, вызывая одобрение и поддержку зрителей.

«Под занавес» организаторы встречи вручили гостям БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО, а зрители пригласили приезжать еще.

— Как будто родных повстречала, — говорит женщина рядом, и я, пользуясь случаем, спрашиваю, давно ли она живет здесь.

— Да, седьмой год уже, — говорит она, — я росла без родителей и с детства знаю, что такое интернат. После школы окончила педучилище, работала учительницей в нескольких районах, потом вышла замуж, родились и выросли дети, родились внуки… С мужем мы расстались. Пожив одна, попала в интернат в районном центре, а когда его расформировали, меня вместе со всеми перевели сюда. Здесь хорошо. В Якутске живут мои дети и внуки, иногда забирают меня на выходные и праздники.

— Нам отпуск дают на месяц, можно куда-то съездить, — вставляет ее подруга с двумя седыми косичками.

Пожилой инвалид в коляске, услышав, что говорим об отпуске, со счастливой улыбкой сообщает: «Я летом поеду в Москву, к дочери…», женщины скептически улыбаются.

— Пусть помечтает, — говорю я им, но они меня почему-то не поддерживают…

Одинокие, больные люди. Есть среди них бездетные, бессемейные, бомжи, подобранные на улице. Есть лежачие. Есть семейные пары, нашедшие друг друга здесь. Есть такие, от которых отказались собственные дети. Они скучают по ним, ждут их, берегут фотографии и воспоминания. Одни смирились, другие, ожесточившись, срывают свой гнев на товарищах, живущих рядом, таких же несчастных, как они сами.

Вижу, какими теплыми глазами глядят мои собеседники вслед гостям и кажется мне, что сердца многих из них, пусть ненадолго, но отогрелись.