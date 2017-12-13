Концерт в честь якутской песни Екатерины и Алексея Егоровых

Долгожданный концерт, посвящённый к 35-летию создания вокального дуэта Екатерины и Алексея Егорова – состоялся! Капитан программы Алексей Васильевич сам лично держал штурвал своего песенного корабля и уверенно вёл нас по волнам своей памяти.

В большой стройной программе прозвучали самые разные песни на стихи И. Егорова, Рыкунова, А. Дмитриева, М. Тимофеева, Д. Васильева, Р Еремеева,С. Данилова, А. Кривошапкина, Н. Михалёвой, В. Потаповой, С. Попова и других. Зрителям даже посчастливилось увидеть видеозапись известного советского конкурса «Юрмала-86», где молодая якутская пара Егоровых, опоздав на трактовую репетицию исполнила «Последнюю поэму» Алексея Рыбникова на ст. Р. Тагора из популярного тогда сериала «Вам и не снилось». Действительно, нам тогда и в голову не могло придти (что по настоятельной просьбе Рескома комсомола Якутии) эта певческая пара почти силой была посажена на самолёт для участия в данном конкурсе…

В кульминационной части концерта мы все с мокрыми глазами ещё раз увидели видеоклип с названием «Ырыанан туолуо», который был посвящён любимой и дорогой маме Екатерины – Сидоровой- Тытыгынаевой Марии Алексеевне, которая была душой большой , дружной семьи.

В финальной части программы наши герои вечера вывели на сцену своё новое поколение Егоровых-Тытыгынаевых: Орконо, Харысхана, Куорэгэй, Айыыну… Это было очень доброй и красивой финальной нотой, где каждая нота имела свою высоту и в общей палитре зрительного и слухового ряда, наконец, прозвучал красивый многоголосный аккорд, который украсил 35-летний труд двух артистов якутской эстрады с 1982 года.

О дружбе и женитьбе, о взлётах и о нелётной погоде для ВИА «Чороон», о коридорной жизни маленьких мальчиков Егоровых в общежитии по Петра Алексеева — я вам рассказывать не буду. Об этом много сказано и написано.

Сегодня, я как музыкальный обозреватель и не простой зритель, побывавший на отчётном концерте профессиональных артистов эстрады, постараюсь вникнуть и рассмотреть тайну красивого долголетия дуэтного ансамбля Екатерины и Алексея Егоровых.

Ценность данного концерта я вижу в том, что именно этот вокальный ансамбль двух якутских артистов-вокалистов сегодня определённо выражает современную авторскую якутскую песню, ставшей классикой своего жанра и несомненно превратилась за 35 лет — фактом эстрадного дуэтного песенного искусства Якутии.

За все эти годы — красивый дуэт учил нас задумываться о жизни, сострадать ближнему, постигать себя, учил быть ЧЕЛОВЕКОМ.

Самостоятельно выбирая поэтические строки любимых поэтов с их ясными человеческими ориентирами Екатерина и Алексей Егоровы представляют нам прекрасный, благородный мир нравственности, честности и гуманизма. Более того, это не только отбор стихотворений, но и отборная тонкая музыкальность с ювелирной отточенностью подачи музыкального произведения своему зрителю. Все эти свойства и сделали песни и сам дуэт Егоровых- заметным явлением культуры в нашей республике. За все эти годы дуэт Егоровых медленно и верно оттачивался и шлифовывался, где наши артисты незаметно для себя год за годом — свою творческо-вокальную планку поднимали всё выше и выше. И далеко не всем их последователям оказалось под силу потом тянуться за ними.

Надо сказать, что дуэт Екатерины и Алексея Егоровых – своеобразное явление нашей культурной жизни, не укладывающееся в стандартные рамки привычной классификации. В их песнях всегда присутствует высокое исполнительское мастерство. Мне видится, что они сами потом приходят к заключению, что их ПЕСНЯ должна быть спета только таким , единственным образом и никак более. Отсюда, происходит взаимное проникновение и обогащение одного вида творчества (сочинение музыки) другим (вокальным исполнением) и наконец, сценическим решением.

Так в чём же своеобразие этого дуэта Егоровых?

Главное в том, что и как они делают, с чем выходят на сцену. Во-первых, мне кажется, Алексею Васильевичу удаётся превратить стихотворение в музыкальный спектакль. Бесспорно, оно может быть прочитано по-старому, но прозвучать на сцене вместе с Екатериной – только в новом песенном качестве. Как требует этого творчество, вдохновение, душа и сердце.

Во-вторых, наш дуэт за 35 лет своей работы содержательно развил гармонию, открыл свободу и свежесть фантазии, дал чувство ответственности за происходящее, сердечность и правдивость. Алексей – один из новаторов, где его музыкальные интонации, мелодии, гармонические ходы и развития уникальны своей способностью к воспроизведению поэтического чувства, характера , образа в полном соответствии с естеством, жизненным и духовным его опытом, надеждами , представлениями о правде и красоте, о гневе и нежности… и, наконец, самое главное, это достоверность передачи образа мыслей и чувств поэта. А это качество всегда свидетельствует о музыкальном таланте и художественном чутье композитора-песенника.

После услышанного, можно сказать, что Егоровы поют стихи….. Да-да! Оригинальная музыка Егорова всегда стремится передать силу и богатство своих внутренних душевных мотивов , его музыка никогда не пытается польстить публике, а наоборот, помогает ей глубже понять смысл песни, даёт вектор направления к глубокому поэтическому содержанию песни, при этом добавляя свой образ мыслей и чувств. И народ находит в его песнях своё, личное, интимное.

За все эти годы — мы уже завоёваны дуэтом Егоровых. После их музыки и вокала нельзя не сказать об их интеллигентности, который на сцене не является поверхностным пустяком. Здесь сочетается и достоинство и скромность, духовность и непритязательность.

Прелесть Егоровых в том, что они принадлежат к искусству, имеющему, безграничные просторы для фантазии и крылатой мелодии.

Бесспорно, в дуэте Екатерины и Алексея есть две личности, разные по характеру, динамике и тембру голоса, поэтому их пение – это всегда разговор двух голосов, создающий контрапункт, благодаря которому каждое исполнение песни превращается в музыкальный спектакль со своей драматургией. Их выступление можно назвать театром песни, но это театр без театральных атрибутов. Все приёмы сводятся только к голосу и интонации, мастерски и профессионально отшлифованные и учёбой, и работой, опытом и богатством интуиции. Благодаря этим качествам, помноженный на труд, они совершают удивительные трансформации на сцене, где их песня рождается, зажигается, растёт и разлетается до каждого зрителя последнего ряда.

Ещё один парадокс состоит в том, что они не мечутся на сцене, не делают вид, что хотят показать «танец живота». Всё у них предельно естественно и просто.

Сегодня, наши артисты: Екатерина и Алексей Егоровы – настоящие звёзды эстрады: их знают, любят, ждут. Имя Егоровых на афише всегда означает аншлаг. У Егоровского дуэта царствует профессионализм, явно ощущается музыкальная эрудиция, большая начитанность и «наслышанность». Большим подспорьем в их работе, бесспорно, являются их помощники по творчеству- их любимые сыновья, которые за версту определяют новые веяния и тренды современной песни.

Сам Алексей Васильевич сейчас находится в инновационных поисках музыкальных программ, сам нотирует ноты, много делает обработок для своих вокальных студенческих ансамблей. Много проводит встреч с молодыми мелодистами, будучи председателем Союза авторов-песенников. Иногда, когда мне находясь в составе жюри приходится слушать его вокальные обработки песен для конкурса «Поющая Туймаада», то замечаю, как Алексей Васильевич очень осторожно привносит что-то новое, тонко ощущая стиль многоголосной песни, где вновь соблюдено атмосфера доверительности, без которой Егорова нельзя представить.

Увиденный и услышанный мною концерт Екатерины и Алексея Егоровых говорит о том, что они находятся в поре расцвета своих творческих сил, они демонстрируют мастерство и лёгкость, ту лёгкость, в которой «тяжесть преодолена».

Строгий внутренний цензор и высокая требовательность к себе, соединённые талантом и вкусом , не оставляют места для активного неприятия каких-либо сторон их деятельности.

Трудно быть пророком, но, думаю, всё лучшее, что создано дуэтом Екатерины и Алексея Егоровых за эти 35 лет будет иметь неповторимую поэтичность, ослепительный блеск, неотразимое обаяние, благодаря которому якутская Егоровская песня будет жить долго и являться неуязвимой для самых острых критических стрел.

И последний штрих. Концерты бывают разные. Бывают сольные и коллективные, простые и сложные. Бывают эмоциональные, а бывают сухие и чёрствые. В данном концерте было всё гармонично, слаженно, аптекарски взвешенно. Было ясно, что концертом режиссировал сам артист, певец, администратор и мастер эстрадного номера. Я не ошибся, это была Валентина Якимец. Великая «Тройка» эстрадных песенных миниатюр, их взаимопонимание – способствовало успеху концерта, где чувство личной ответственности, воспитанное советской эстрадой и цирком привело к выразительному, осмысленному концерту, где каждый штрих и луч света имел решающее значение для общего и индивидуального решения образа, которого так не хватает нашим концертам. Спасибо за прекрасный концерт, где каждый зритель своё эмоциональное напряжение выражал в своих искренних аплодисментах cо слезами на глазах. А это дорогого стоит в наше время! Браво!