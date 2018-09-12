Концерт L’ONE отменен

Как сообщает оргкомитет — концерт назначенный на 14 сентября отменен.

concert.ykt Уважаемые зрители! С сожалением сообщаем, что концерт L’One, запланированный на 14 сентября в СК «Дохсун», отменяется по техническим причинам.

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Возврат денег за билеты, купленные в официальных кассах, осуществляется:

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🔘 12, 13 сентября в кассе ТРК «Туймаада» с 12:00 до 21:00 (1 этаж, стойка между эскалаторами).

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🔘 14 сентября — СК «Дохсун» с 17:00.

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🔘 Возврат онлайн-билетов купленных на портале Afisha.ykt.ru осуществляется автоматически (деньги будут зачислены на вашу карту в течение 3 дней).

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🔘 Справки: 710-620

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Приносим извинения за неудобства. 😔