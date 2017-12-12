Концерт Филармонии Якутии ярким аккордом завершил Дни Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге

11 декабря ярким заключительным аккордом завершились Дни Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге, посвященные 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции республики. В мероприятиях, которые проходили в Северной столице с 6 по 11 декабря, приняла участие представительная делегация из республики.



Концерт симфонического оркестра «Symphonica ARTica» Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Г.М. Кривошапко в Концертном зале Мариинского театра начался с минуты молчания в связи с трагедией, произошедшей 8 декабря на федеральной трассе в Якутии.

огромным успехом

Зрители, среди которых были представители многих регионов России, в том числе якутяне, и иностранные гости, музыканты, официальные лица, все ценители классического музыкального искусства, затаив дыхание, слушали слаженное, эмоциональное выступление молодого, но уже профессионального коллектива симфонического оркестра Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Г.М. Кривошапко (генеральный директор Т.И. Пестрякова, художественный руководитель Н.В. Базалева). При полном зале якутские музыканты в первом отделении блистательно исполнили сложный и наиболее значительный концерт Иоганнеса Брамса для фортепиано с оркестром №2 си-бемоль мажор. Солистом выступил народный артист Республики Татарстан Рэм Урасин (фортепиано), дирижёр — заслуженный артист РС(Я) Фабио Мастранджело.огромным успехом Во втором отделении в исполнении оркестра «Symphonica ARTica» Филармонии Якутии безупречно прозвучала редкая симфония №1 ля-бемоль мажор Эдуарда Эдгара.Зрители, среди которых были представители многих регионов России, в том числе якутяне, и иностранные гости, музыканты, официальные лица, все ценители классического музыкального искусства, затаив дыхание, слушали слаженное, эмоциональное выступление молодого, но уже профессионального коллектива симфонического оркестра Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Г.М. Кривошапко (генеральный директор Т.И. Пестрякова, художественный руководитель Н.В. Базалева). На этом величественном классическом концерте на прославленной сцене Мариинского театра Дни Якутии в Якутии завершились, передав эстафету Москве, а все петербуржцы и гости Северной столицы с теплом будут вспоминать и с нетерпением ждать новые встречи с многогранным самобытным искусством Республики Саха (Якутия). comments powered by HyperComments Источник: Автор: Алла Кондратьева. Фото автора.

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