Концерт эвенкийского ансамбля «Гиркилэн»

13 декабря в 18:30 состоится творческий концерт, посвященный 5-летию эвенкийского фольклорного коллектива «Гиркилэн» (руководитель Анастасия Куличкина). На вечере под названием «Амтыл хоктолитын: по тропам предков» примут участие Наталья Бриз, Макар Курилов, Ева Миронова, народный этнофольклорный ансамбль «Тойук», творческие коллективы КМНС «Орончикан», «Аймулдан», «Долгунча», старейшины Ассоциации эвенков РС(Я). Место проведения – Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского (Пояркова, 4) Цена – 300 руб. Детям, студентам, пенсионерам – 150 руб. Билеты в кассе ДДН 32-82-96 (время работы с 10:00 до 19:00 без перерыва и выходных) Общественные распространители 8964-418-67-25 Не пропустите потрясающее по красоте, захватывающее дух представление аутентичных коллективов. Источник: Пресс-служба ДДН им.А.Е. Кулаковского.

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82