Концерт эвенкийского ансамбля «Гиркилэн»

13 декабря в 18:30 состоится творческий концерт, посвященный 5-летию эвенкийского фольклорного коллектива «Гиркилэн» (руководитель Анастасия Куличкина). На вечере под названием «Амтыл хоктолитын: по тропам предков» примут участие Наталья Бриз, Макар Курилов, Ева Миронова, народный этнофольклорный ансамбль «Тойук», творческие коллективы КМНС «Орончикан», «Аймулдан», «Долгунча», старейшины Ассоциации эвенков РС(Я).
Место проведения – Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского (Пояркова, 4)
Цена – 300 руб.
Детям, студентам, пенсионерам – 150 руб.
Билеты в кассе ДДН 32-82-96 (время работы с 10:00 до 19:00 без перерыва и выходных)
Общественные распространители 8964-418-67-25
Не пропустите потрясающее по красоте, захватывающее дух представление аутентичных коллективов.