Кому вы доверяете больше всего? (опрос для жителей Якутии)

Примите участие в опросе: Кому вы доверяете больше всего? (опрос для жителей Якутии) Кому вы доверяете больше всего? (опрос для жителей Якутии) Владимир Путин

Дмитрий Медведев

Геннадий Зюганов

Владимир Жириновский

Сергей Миронов

Павел Грудинин

Алексей Навальный

Григорий Явлинский

Не знаю

НИКОМУ Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ... Архив опросов Источник: SAKHALIFE.RU

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