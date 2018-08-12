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12.08.2018, 16:36
Опрос
Эксклюзив
Кому вы доверяете больше всего? (опрос для жителей Якутии)
12.08.2018, 16:14
Общество
Резонанс
Аномальная массовая гибель птиц в Якутии продолжается
12.08.2018, 16:00
Общество
Фотофакт
Батагайский кратер на фото National Geographic
12.08.2018, 15:12
Столица
В Якутске вводится круглогодичное 20-дневное меню для питания дошкольников
12.08.2018, 13:13
Происшествия
Резонанс
Банк России обнаружил хищения в банке «Таатта» на 4 миллиарда
12.08.2018, 11:36
Столица
Строим Якутск: поздравляем с Днем строителя России!
12.08.2018, 11:36
Общество
Фотофакт
Начался сбор брусники
12.08.2018, 9:50
Происшествия
В Якутии число лесных пожаров увеличилось до 34
12.08.2018, 9:47
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
12.08.2018, 8:00
Общество
Якутская городская дума поздравляет с Днем строителя
12.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 12 августа 2018
12.08.2018, 0:12
Спорт
Сегодня день рождения журналистки
11.08.2018, 19:58
Общество
Фотофакт
Самый добрый человек покинул «Битву блогеров»
11.08.2018, 19:53
Общество
Фотофакт
Энергетики вручили призы самым влюбленным в волейбол
11.08.2018, 19:48
Столица
В Якутске продолжается благоустройство дворов
11.08.2018, 19:47
Культура & Образование
По приглашению ректора ЯГСХА прибыла немецкая делегация
11.08.2018, 19:41
Общество
Фотофакт
Лучшие проекты якутских предпринимателей презентуют на Всероссийском конкурсе
11.08.2018, 16:10
Происшествия
Якутии в полном объеме перечислены средства для ликвидации последствий паводка и компенсации ущерба жителям
11.08.2018, 13:21
Желток
Эксклюзив
Якутская хомусистка вышла замуж!
11.08.2018, 12:46
Общество
Видео
Как якутский костоправ Гурий Турантаев лечил Кабаеву Алину
11.08.2018, 12:44
Общество
Поздравление с Днём строителя
11.08.2018, 12:09
Спорт
С Днём физкультурника, Якутия!
11.08.2018, 12:07
Происшествия
Раскрыта кража 41 000 рублей с банковской карты
11.08.2018, 12:02
Политика
На заседании правительственной комиссии РФ Айсен Николаев затронул ряд важнейших для региона вопросов
11.08.2018, 11:09
Общество
Некролог
Ил Тумэн выражает соболезнование
11.08.2018, 9:12
Происшествия
В Якутии действует 28 лесных пожаров
11.08.2018, 9:00
Общество
Якутская городская дума поздравляет с Днем физкультурника
11.08.2018, 8:59
Происшествия
В Якутии сгорели фельдшерский пункт, АТС и автобус
11.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 11 августа 2018
10.08.2018, 23:59
Желток
Эксклюзив
Кто самый красивый политик Якутии? – итоги голосования (спойлер – победил Айсаныч)
10.08.2018, 22:30
Общество
Водителей ждут сплошные проверки и рейды
10.08.2018, 22:08
Экология
Видео
Крутые костюмы
10.08.2018, 21:53
Желток
Видео
Они вернулись: табун лошадей в центре Якутска
10.08.2018, 21:00
Столица
В Якутске пройдет всероссийская благотворительная акция «Улыбнемся солнечному дню!»
10.08.2018, 20:30
Столица
О сроках уплаты аренды за землю
10.08.2018, 19:43
Столица
Скандал
Резонанс
Вниманию жителей Залога!
10.08.2018, 19:09
Столица
Спикер Александр Саввинов обсудил развитие ЖКХ Якутска с руководителями управляющих компаний
10.08.2018, 18:13
Общество
Фотофакт
Автор карты пропорций Москвы и Якутска ошибся
10.08.2018, 18:10
Экономика
11 августа и 12 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
10.08.2018, 18:00
Финансы
РСХБ увеличил кредитование сезонных работ на 20%
10.08.2018, 17:50
Финансы
Бюджетникам повысят зарплату
10.08.2018, 17:40
Красота & Здоровье
Ученые Якутии собираются выращивать части тел и органы человека
10.08.2018, 17:30
Происшествия
Взлетную полосу аэропорта Олекминска размыло из-за дождя
10.08.2018, 17:20
Экология
В Якутии на острове Котельный нашли останки туши мамонта
10.08.2018, 17:10
Экономика
Сахаэнерго приостановит теплоснабжение объектов поселка Депутатский за неуплату
10.08.2018, 17:00
Происшествия
В Нерюнгринском районе машина улетела с моста в реку
10.08.2018, 16:40
Столица
В управлении соцзащиты Якутска опровергли информацию из WhatsApp
10.08.2018, 16:20
Красота & Здоровье
Чудеса телемедицины: 15 минут, и вопрос госпитализации решен
10.08.2018, 16:10
Происшествия
В Якутске пьяная автомобилистка налетела на столб
10.08.2018, 15:50
Столица
В Якутске открылся школьный базар
10.08.2018, 15:40
Общество
Фотофакт
Это интересно: Instagram-пользователь сравнил дорожную сеть Москвы с Якутском
10.08.2018, 15:20
Республика
В Сунтаре будет открыт IT-центр
10.08.2018, 15:10
Столица
Застройку 17-го квартала предложат шести застройщикам
10.08.2018, 15:00
Экология
В Якутии займутся производством осетров
10.08.2018, 14:50
Столица
Новая продукция «Сделано в Якутии» — в сети супермаркетов «Алмаз»
10.08.2018, 14:40
Спорт
Станислав Черчесов подтвердил свой приезд в Якутск
10.08.2018, 14:30
Столица
Якутские школьники рассказали о своих каникулах в Крыме
10.08.2018, 14:20
Экономика
Якутскэнерго обеспечит надежное энергоснабжение объекта АЛРОСА
10.08.2018, 14:05
Столица
Резонанс
Тройной контроль технадзора против фото в ватсапе
10.08.2018, 13:40
Столица
Власти Якутска определили срок начала конкурса по застройке 2, 4, 17 кварталов
10.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
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10.08.2018, 13:22
Политика
Эксклюзив
Иван Шамаев отбился от СР
10.08.2018, 13:15
Экономика
Сахаэнерго доставит топливо для ДЭС села Колымское в навигацию напрямую с судна
10.08.2018, 13:00
Происшествия
Мошенники в соцсети обманули жительницу Якутска на 30 тысяч рублей
10.08.2018, 12:53
Сахалыы
Чурапчыга киһини эдэригэр түһэрэр аппараат оҥоһулунна
10.08.2018, 12:50
Экономика
Новая музыкальная колонка Samsung похожа на якутский чорон
10.08.2018, 12:40
Происшествия
У якутянки украли велосипед
10.08.2018, 12:30
Экология
В Якутии синоптики обещают в выходные дожди и грозы
10.08.2018, 12:20
Столица
Мусор с промышленного округа вывозили на трех «Камазах»
10.08.2018, 12:10
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Фестиваль силачей, запись на секции, мастер-классы — как Якутия отмечает День физкультурника
10.08.2018, 12:00
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Якутская ГСХА продолжает прием абитуриентов
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Кому вы доверяете больше всего? (опрос для жителей Якутии)
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Источник:
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#Кому вы доверяете больше всего? (опрос для жителей Якутии)
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