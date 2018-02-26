Кому мешает Роскосмос?

«Общественники» Якутии против интересов жителей республики?

Непосредственно перед запуском третьей ракеты с космодрома «Восточный» в сети появилось обращение группы активистов из Якутии с требованием приостановить пуск космического корабля и «рассмотреть возможность расторжения в одностороннем порядке договора с федеральным космическим агентством Роскосмос»

Письмо подписали Иван ШАМАЕВ, Иван СТЕПАНОВ, Сулустаана МЫРААН, Иван БУРЦЕВ, Владимир ТИМОФЕЕВ, Юрий ТУТУКАРОВ, Еремей ЧИРЯЕВ, Светлана ИВАНОВА, Евгений КАПИТОНОВ, Эдуард РОМАНОВ и Дьулустаан ОСИПОВ.

Конечно, всякий гражданин России вправе обращаться по любому вопросу хоть к главе республики, хоть в ООН. Вот только есть во взаимоотношениях с Роскосмосом одна закавыка. Прямо касающаяся интересов огромного числа жителей Якутии.

Дело в том, что еще в июне 2015 года Роскосмос подписал с международным консорциумом OneWeb контракт на запуск 21 ракеты-носителя семейства «Союз» с космодромов «Байконур» и «Восточный» в течение 2018-2019 годов.

Коротко суть проекта OneWeb в следующем: с помощью группировки из 882 низкоорбитальных спутников обеспечить всю планету Земля высокоскоростным (до 10 терабит в секунду) доступом в интернет и к услугам связи.

Как сообщает kommersant.ru: «Наличие (спутниковой) сети расширит возможности сотовых операторов по охвату базовыми станциями, увеличит пропускную способность соединений, обеспечит связь на всех видах транспорта, а также предоставит широкополосный доступ в любой точке России».

Чтобы понять, насколько это важно для многих и многих жителей Якутии, достаточно почитать новости с нынешних отчетов правительства республики. Жалуется на отсутствие интернета и плохое качество связи население буквально всех улусов. Не только Арктики и Крайнего Севера, не только Вилюя, но и отдаленных сел Центральной и Заречной групп районов.

Одна из особенно острых повседневных проблем: отсутствие доступа жителей к сервисам электронных госуслуг. Что особенно актуально для нашей республики с ее традиционными болячками в виде отсутствия дорог при огромных расстояниях.

Вряд ли случайно, что в ответ на запросы населения чиновники Минсвязи Якутии бодро рапортуют:

«Никакое оптоволокно в Усть-Майский улус тянуться не будет. Но! Через несколько лет у вас будут высококачественные спутниковые каналы связи».

Стоит отметить, что параллельно с OneWeb ведутся разработки отечественных систем спутникового интернета «Гонец» и «Экспресс-РВ». Пока не совсем понятно, какая из разработок будет доступна российским потребителям. Но точно известно одно: В любом случае вывод спутников на орбиту будет осуществляться Роскосмосом. А качественный интернет станет доступен всем без исключения жителям Якутии.

В сухом остатке остается вопрос: Так чьи интересы защищают граждане «подписанты»?.. Точно не жителей отдаленных сел и арктических улусов. А в районе Якутска и других крупных городов ступени ракет не падают…

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.