Кому достанется наследство Ивана Черова или банкротство отложено

Рассмотрение дела о признании строительной фирмы банкротом отложено на 22 октября. С заявлением в Арбитражный суд Якутии 3 августа обратилось Управление Федеральной налоговой службы по РС(Я). Сумма требований достигает почти 9 миллионов рублей.

Три 32-квартирных дома застройщика (блоки Г-1, Г-2, Г-3) в микрорайоне «Ильинка» города Якутска включены в реестр проблемных объектов Якутии.

Проблемы дольщиков были обсуждены на недавнем совещании в правительстве РС(Я). После смерти в декабре прошлого года основателя фирмы Ивана ЧЕРОВА еще не решен вопрос о принятии наследства, говорилось на совещании. Возможно, дома на Ильинке достроит другой застройщик.

Тем временем налоговая служба обратилась с заявлением о признании фирмы финансово несостоятельной. Рассмотрение обоснованности заявления назначено на 22 октября.

