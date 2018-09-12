Рассмотрение дела о признании строительной фирмы банкротом отложено на 22 октября. С заявлением в Арбитражный суд Якутии 3 августа обратилось Управление Федеральной налоговой службы по РС(Я). Сумма требований достигает почти 9 миллионов рублей.
Три 32-квартирных дома застройщика (блоки Г-1, Г-2, Г-3) в микрорайоне «Ильинка» города Якутска включены в реестр проблемных объектов Якутии.
Проблемы дольщиков были обсуждены на недавнем совещании в правительстве РС(Я). После смерти в декабре прошлого года основателя фирмы Ивана ЧЕРОВА еще не решен вопрос о принятии наследства, говорилось на совещании. Возможно, дома на Ильинке достроит другой застройщик.
Тем временем налоговая служба обратилась с заявлением о признании фирмы финансово несостоятельной. Рассмотрение обоснованности заявления назначено на 22 октября.
Кому достанется наследство Ивана Черова или банкротство отложено
Рассмотрение дела о признании строительной фирмы банкротом отложено на 22 октября. С заявлением в Арбитражный суд Якутии 3 августа обратилось Управление Федеральной налоговой службы по РС(Я). Сумма требований достигает почти 9 миллионов рублей.
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