Композитору Шадрину следует набраться терпения

Операция, назначенная на прошлую неделю, перенесена на месяц, сообщает SakhaLife Валерий ШАДРИН, композитор и продюсер.

Еще весной он сломал левую ногу, на нее надет аппарат Елизарова. Предполагалось, что в эти дни ему сделают операцию и снимут аппарат Елизарова. Однако после рентгена врачи решили повременить с месяц, так как трещины на кости все еще не зажили.

Валерий Филиппович не падает духом и занимается творчеством, вынашивает новые планы.