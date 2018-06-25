Композитору Шадрину следует набраться терпения

Операция, назначенная на прошлую неделю, перенесена на месяц, сообщает SakhaLife Валерий ШАДРИН, композитор и продюсер.
Еще весной он сломал левую ногу, на нее надет аппарат Елизарова. Предполагалось, что в эти дни ему сделают операцию и снимут аппарат Елизарова. Однако после рентгена врачи решили повременить с месяц, так как трещины на кости все еще не зажили.
Валерий Филиппович не падает духом и занимается творчеством, вынашивает новые планы.
Источник: Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.