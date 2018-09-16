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Василий Егоров отметил юбилей в кругу семьи
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Автопробег: Бедствие касается не только Вилюйской группы районов
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Композитор встал на ноги
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Айсен Николаев поделился в соцсети новостями
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Якутск
21 сентября в Якутске начнется ежегодная ярмарка местной сельхозпродукции
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Якутянка проводит международный конкурс моделей в Китае
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Скандал
«Ходынка»: в массовой давке в Якутске пострадали дети
16.09.2018, 14:39
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Эдик Якут сделал своей возлюбленной подарок на свадьбу
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Общество
В день празднования 366-летия слободы Амги состоялось открытие стадиона и спортзала
16.09.2018, 12:55
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Денис Белозеров: «Работников леса Якутии объединяет любовь к родной земле, к природе, к лесу»
16.09.2018, 12:47
Якутск
Реконструированная котельная согреет жителей Тулагино и Сырдаха
16.09.2018, 12:01
Спорт
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Якутского борца показали на федеральном канале Румынии
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«Кросс наций – 2018» прошел в Алдане
16.09.2018, 11:46
Культура & Образование
В СВФУ состоялся традиционный День первокурсника
16.09.2018, 11:42
Желток
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Александр Ким-Кимэн живет по-голландски
16.09.2018, 11:37
Желток
Фотофакт
Пересменка в семье депутата
16.09.2018, 11:26
Происшествия
Фотофакт
Ночью в центре Якутска молодежь кидала дымовые шашки
16.09.2018, 11:12
Желток
Фотофакт
Злоумышленники взломали аккаунт Мисс Якутии
16.09.2018, 10:51
Общество
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Якутский государственный театр эстрады — эх
16.09.2018, 10:49
Светская хроника
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Звездная чета Бурнашевых крестила Сан Саныча
16.09.2018, 9:47
Якутия
Волонтерство – это круто!
16.09.2018, 9:39
Происшествия
Ночью в в Якутске загорелась 5-этажка
16.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Воскресенье 16 сентября 2018
16.09.2018, 0:50
Общество
Сегодня день рождения депутата и журналистки
15.09.2018, 23:05
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Сегодня день рождения первого джентльмена Якутска
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Якутск
Депутат Николай Васильев спел победную песню со своими единомышленниками и звездами эстрады
15.09.2018, 17:10
Желток
Фотофакт
Преображение скандально известной якутянки
15.09.2018, 17:07
Экология
Фотофакт
В якутском селе собаки притащили во двор хищную птицу
15.09.2018, 16:52
Якутск
Фотофакт
Сардана Авксентьева посетила пункт передержки безнадзорных животных
15.09.2018, 16:00
Спорт
Фотофакт
Мэр Якутска пробежала «Кросс нации – 2018»
15.09.2018, 15:46
Происшествия
Сегодня: трое детей угнали автомобиль и отказываются выходить из него
15.09.2018, 15:14
Желток
Фотофакт
Знаменитый российский актер поцеловал якутянку
15.09.2018, 14:14
Якутск
В Якутске семь многоквартирных домов остаются без отопления из-за Фонда капремонта
15.09.2018, 13:50
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Анонс
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BASCONI: Последний день акции!!!
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SOS
Крик души!!! Просьба о помощи
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Фотофакт
В городе страшный транспортный коллапс
15.09.2018, 12:25
Спорт
Фотофакт
В Якутске начался «Кросс Нации — 2018»
15.09.2018, 12:04
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15.09.2018, 11:36
Происшествия
В Якутске задержали карманника
15.09.2018, 11:30
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Анонс
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15.09.2018, 10:59
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Что делал якутский министр на культурной сессии ВЭФ
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Желток
16 сентября 2018, 22:45
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Композитор встал на ноги

Известному композитору и продюсеру Валерию ШАДРИНУ, ранней весной сломавшему ногу, сняли аппарата Илизарова, и он вновь наслаждается свободой, когда ходишь на собственных ногах. Пациент сейчас проходит реабилитацию в хорошей больнице, ранее принадлежавшей «Якутзолоту». Валерий Филиппович обходится уже без тросточки и настроен по-боевому. Как обычно, его навещают многочисленные друзья и знакомые.

Источник: Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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