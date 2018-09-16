Композитор встал на ноги

Известному композитору и продюсеру Валерию ШАДРИНУ, ранней весной сломавшему ногу, сняли аппарата Илизарова, и он вновь наслаждается свободой, когда ходишь на собственных ногах. Пациент сейчас проходит реабилитацию в хорошей больнице, ранее принадлежавшей «Якутзолоту». Валерий Филиппович обходится уже без тросточки и настроен по-боевому. Как обычно, его навещают многочисленные друзья и знакомые.

