«Компас жизни» направляет воспитанников детских центров

В прошедшую субботу на летней даче МКУ ЦПиКС «Берегиня» Алмазэргиэнбанк и Фонд «Семья для ребёнка» провели третий квест для воспитанников «Берегини» и Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в этом году названный «Компас жизни».

При вступлении во взрослую жизнь очень легко потеряться, обретение самостоятельности – это всегда испытание для личности. Особенно важно это понимание для детей-сирот и для детей, оставшихся без родительского попечения. Именно поэтому Алмазэргиэнбанк ведёт партнёрство с НКО «Фонд «Семья для ребёнка» в рамках своей программы корпоративного волонтёрства и программы КСО «Выпускник». Одним из ежегодных мероприятий является квест-игра для воспитанников детских центров «Берегиня» и Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Организаторами мероприятия выступили оба детских центра, Алмазэргиэнбанк и Фонд «Семья для ребёнка». Волонтеры банка приняли активное участие в игре. Схема игры не представляла собой ничего кардинально нового, она проходила в формате уже привычного для детей квеста со станциями, а главной особенностью игры был её сюжет. По сюжету каждой из пяти команд участниц достался свой «персонаж» – вымышленный воспитанник или выпускник детского дома, оказавшийся в непростой жизненной ситуации.

На станциях проверялись знания и навыки юных игроков, которые так необходимы выпускникам детских центров: их правовая и финансовая грамотность, осведомлённость о разных профессиях и их работе, а также нравственные и моральные ориентиры. Затем, используя эти знания, ребята должны были помочь своим «персонажам» выйти из их трудных ситуаций. Целью игры было показать детям, что из любого положения можно найти выход, а главное – что можно избежать таких ситуаций, если уметь правильно управлять своей жизнью. Все участники квеста проявили себя с лучше стороны – ребята показали и яркие детские эмоции, и взрослую, серьёзную рассудительность. На последней станции с применением технологии «Форсайт» каждый игрок должен был составить план своей будущей жизни, и здесь ребята не только показали, что они умеют мечтать, но и доказали, что готовы работать и трудиться для достижения своей мечты.

В конце игры, подсчитав баллы, полученные командами во время прохождения квеста, организаторы выявили победителя. Им стала команда под номером пять, участники которой получили дипломы и приз – экскурсию и лекцию в офисе компании «МайТона», разработчика мобильных игр и приложений.

Конечно, нельзя быть полностью готовым к вступлению во взрослую жизнь после всего лишь одной игры. Но главное в подобных мероприятиях – сделать так, чтобы детям самим захотелось узнавать новое, изучать свои права и обязанности, видеть возможности и избегать угроз. Хочется думать, что этот солнечный субботний день запомнится детям не только как активное и весёлое времяпровождение, но и как важный урок, который пригодится им на жизненном пути.