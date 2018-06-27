Компания «ЯТЭК» подарила сертификаты на 75 тысяч литров топлива за установку ГБО

Продолжается беспрецедентная акция «500 литров в подарок», в рамках которой каждый автолюбитель, установивший газобаллонное оборудование на свой автомобиль в «Экогаз-сервис», получает в подарок 500 литров топлива. На сегодняшний день участниками акции стали уже почти 150 клиентов.

Всего в рамках акции будет подарено 300 сертификатов первым 300 клиентам. Каждый из сертификатов дает право на бесплатную заправку 500 литрами топлива ПБА ecogas* (экогаз) на фирменных заправках «ЯТЭК». К концу июня почти 150 клиентов установили ГБО и получили подарочные сертификаты. Возможность воспользоваться уникальным предложением есть еще у 150 автолюбителей. При этом, в «ЯТЭК» отмечают, что действие сертификата по времени неограниченно.