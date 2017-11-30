Компания «Туймаада-Нефть» презентовала первую автоматическую АЗС в Якутске

Сегодня, 30 ноября, состоялось торжественное открытие первой автоматической АЗС компании АО НК «Туймаада-Нефть» в Якутске. Компания уже имеет опыт работы с ААЗС, это уже третья автоматическая автозаправочная станция в республике. Первая станция была запущена в 2014 г. в п. Нижний Бестях, вторая ААЗС была введена в 2016 году в с.Майя. Это были первые ААЗС не только в Республике Саха (Якутия), но и на Дальнем Востоке.

«Весной этого года мы выиграли в конкурсе, проведенном окружной администрацией Якутска. За короткий срок мы успели спроектировать автоматическую заправочную станцию, построить ее, пройти государственную экспертизу, полностью взять все разрешительные документы, получить все документы по запуску. На сегодня этот объект отвечает всем требованиям безопасности и экологическим нормам. Автозаправка оснащена современным высокотехнологичным оборудованием», — рассказал заместитель генерального директора по производству Владимир Ильин.

Генеральный директор нефтяной компания АО НК «Туймаада-Нефть» Степан Чепалов поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве первой ААЗС в Якутске. Он вручил проектировщикам, подрядчикам благодарственные письма. Также Степан Михайлович отметил, что заправка продолжит непрерывно и бесперебойно функционировать, «Даже если по городу будет отключена электроэнергия», — поделился генеральный директор компании.

В зимнее время терминалы будут размещены в помещении, а в теплое время, то есть с конца апреля до конца октября — рядом с автозаправочной колонкой. Начальник отдела автоматизированной системы управления Иван Попов рассказал, как работает заправка.

«Нужно вставить топливно-раздаточный кран в бензобак, затем закрыть кран. Обязательно необходимо запомнить номер колонки, где стоит ваша машина. Затем водитель должен пройти в теплое помещение с терминалами, чтобы произвести оплату. Надо выбрать номер колонки, вид топлива и его количество. В это время будет произведена заправка. Затем нужно поместить топливно-раздаточный кран в гнездо колонки», — сообщил Иван Васильевич. Терминалы принимают наличный и безналичный расчёт, также оплату топливными картами компании АО НК «Туймаада-Нефть».

Сергей Дацюк, один из первых клиентов автоматической АЗС АО НК «Туймаада-Нефть»:

Мы находимся на открытии автозаправки «Туймаада-Нефть». Приятно удивило, что первым десяти клиентам в честь сегодняшнего торжественного открытия сделали такой подарок — бесплатно дали 10 литров топлива. Никак не ожидал такого! За это время неоднократно здесь заправлял свой автомобиль. Нравится, что сам оплачиваешь банковской картой или наличными деньгами в терминале за топливо, и не нужно стоять в очереди у кассира. Стало очень удобно, что появилась такая автозаправка. Хотелось бы, чтобы в Якутске появилось больше автоматических АЗС.

В терминале представлен интуитивный интерфейс с подсказками — это сделано для удобства клиентов. Управление ААЗС происходит удаленно: все операции и видеонаблюдение с цифровых камер проходят в режиме онлайн и поступают в головной офис компании. Вскоре на терминалах оплаты появится голосовое сопровождение, бесконтактная технология оплаты, а также в разработке мобильное приложение.