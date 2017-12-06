Компания «Стройкон»: iPhone X или путевку на Бали каждому!

«Айфон хочу….на Бали хочу», наверняка вы помните слова из песни Кристины Си. Теперь это стало реально, мы не проводим розыгрыши, мы дарим подарки каждому! Только в декабре, при заключении договора долевого участия или при покупке квартиры, компания «Стройкон» дарит новенький iPhone X или путевку на о. Бали.

Компания «Стройкон» ведет комплексную застройку 94-го квартала в г. Якутске. Этот проект является одним из крупнейших в истории столицы республики по строительству высококачественного жилья с использованием уникальных технологий, применяемых в условиях Крайнего Севера.

Всего в период до 2022 года в квартале будет построено 11 многоэтажных жилых домов, общей площадью 89,2 тыс. кв.м., детский сады, школа, многоуровневые гаражи и закрытые парковочные места, магазины, торговые центры.

21 декабря 2016 года в торжественной обстановке состоялась сдача первого дома, это 16-этажный дом с узорами (как принято говорить в народе), по ул. Лермонтова, на берегу оз. Сайсары.

Сегодня в продаже имеются квартиры в Третьем объекте комплексной застройки, который расположен в начале Сергеляхского шоссе около автобусной остановки «Гимеин» (кольцевая). Отличительной чертой 16-этажной новостройки является закрытая автостоянка на первом этаже. Теплая парковка рассчитана на 26 машино-мест и соединена с жилыми этажами пассажирским лифтом. Таким образом, припарковав свой автомобиль на индивидуальном месте, владелец квартиры сможет воспользоваться лифтом и подняться домой, не выходя из здания. Второй этаж отведен под коммерческую недвижимость. Фасадную сторону объекта украсит теплый витраж с первого по последний этаж. Владельцы квартир, чьи окна будут выходить на проезжую часть, смогут любоваться панорамным видом на город из высоких нестандартных окон размером от пола до потолка.

Выгодные цены до конца декабря 2017 года

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Проектировщик: ОАО РПИИ «Якутпроект»

Кол-во этажей: 16

Кол-во квартир: 97

Площади квартир: от 28 до 65 м2