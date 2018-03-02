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2 марта 2018, 17:40
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Компания «Камелёк» провела благотворительный мастер-класс

Накануне торгово-производственная компания «Камелёк» провела благотворительный мастер-класс по росписи керамической посуды в ГБУ РС (Я) «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Якутска», в кассационном отделе специального дома для одиноких престарелых и инвалидов.

Сотрудников компании с радостью встретил заведующий дома Яковлев Роман Васильевич, провел экскурсию, рассказал, что в данное время там проживает 315 нанимателей-семей с детьми.

Мастер-класс провела художница компании «Камелёк» Юлия Иванова, первое занятие было ознакомительное, на котором Юлия рассказала о своей работе, ознакомила с учебными материалами и историей компании.

Жильцы с радостью познакомились с новыми для них материалами, и были очень тронуты вниманием и заботой, подержали в руках белую посуду и кисти, примерили эскизы рисунков и с нетерпением ждут следующих занятий.

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Источник: Торгово-производственная компания «Камелек»
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