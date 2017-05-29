Рисунок для ребенка является не искусством, а речью. Рисование дает возможность выразить то, что в силу возрастных ограничений он не может выразить словами. В процессе рисования рациональное уходит на второй план, отступают запреты и ограничения. В этот момент ребенок абсолютно свободен. Детский рисунок чаще всего наглядно демонстрирует сферу интересов самого маленького художника.

И КОМПАНИЯ КАМЕЛЕК ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ на тему «МЫ ДЕТИ ПЛАНЕТЫ»

Рисунки принимаем во всех магазинах компании «Камелек» до 31 мая ——

Рисунки примут участие на выставке акции компании «Камелек» 1 июня, которая пройдет на Комсомольской площади.

Победителя определим на мероприятии.