Рисунок для ребенка является не искусством, а речью. Рисование дает возможность выразить то, что в силу возрастных ограничений он не может выразить словами. В процессе рисования рациональное уходит на второй план, отступают запреты и ограничения. В этот момент ребенок абсолютно свободен. Детский рисунок чаще всего наглядно демонстрирует сферу интересов самого маленького художника.
И КОМПАНИЯ КАМЕЛЕК ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ на тему «МЫ ДЕТИ ПЛАНЕТЫ»
Рисунки принимаем во всех магазинах компании «Камелек» до 31 мая ——
Рисунки примут участие на выставке акции компании «Камелек» 1 июня, которая пройдет на Комсомольской площади.
Победителя определим на мероприятии.comments powered by HyperComments
Источник: Оргкомитет.