«Железные дороги Якутии» реализуют передовые экологические технологии

В рамках Экологического съезда, который прошел на прошлой неделе, инженер по охране окружающей среды АО «АК «Железные дороги Якутии» Сахаяна Татаринова выступила с докладом «Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте» в дискуссионной сессии «Экологические аспекты работы транспортных предприятий и предприятий дорожного хозяйства».

В своем выступлении она отметила, что компанией «Железные дороги Якутии» активно реализуются передовые технологии, которые позволяют значительно уменьшить выбросы вредных веществ.

Компанией, начиная с 2007 года, реализуется программа по модернизации тепловозов с применением технологий General Electric. Использование дизельных двигателей 7FDL позволили значительно уменьшить выбросы отработавших газов дизеля (35-50%), также фактически отсутствует утечка масла, что помогает справляться с проблемами проникновения нефтепродуктов в почву в зонах парковки локомотивов и повторно использовать моторное масло в маневровых тепловозах.

Особенно актуально это становится в условиях возрастающих объемов перевозок в связи с активной разработкой угольных месторождений, планами по развитию Таежнинского железорудного месторождения, Кабактинского угольного месторождения, которые могут увеличить объемы перевозок по участку Беркакит – Томмот в разы, до 10-11 млн. тонн в год, что соответственно, повлечет за собой значительный рост потребления дизельного топлива.

Минимизировать вредные выбросы могли бы газотепловозы, работы по созданию которых были начаты в России ещё в 80-х годах прошлого столетия. Ведь всем известно, что из всех видов топлива самым чистым является природный газ. Являясь самым экологически чистым, он при этом не уступает по выделению тепла жидким и твердым топливам.

Тестовая поездка первого в мире тепловоза на сжиженном природном газе состоялась в конце декабря 2013 года на Московской железной дороге.

Первый серийный магистральный газотурбовоз ГТ1h-002 производства Людиновского тепловозостроительного завода провел по Московской железной дороге поезд весом в 9 тыс. тонн. Этот локомотив не имеет аналогов в мире. На станции Орехово-Зуево МЖД было завершено испытание еще одной совершенно новой на сети железных дорог ОАО «РЖД» машины — маневрового тепловоза ТЭМ19 с газопоршневым двигателем, работающим на СПГ.

Однако, при газификации требуется реконструкция локомотивных депо и полигона эксплуатации, строительство станций сжижения и компримирования природного газа.

Все эти разработки включают принципиально новые для железнодорожного транспорта технологии, нетрадиционные технические и научные решения.

На сегодняшний день работы по газификации локомотивов в РЖД приостановлены.

Так, по заявлению Игоря Сазонова, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт» газификация железнодорожных локомотивов экономически целесообразна становится при цене газа на уровне 50-60% от стоимости дизельного топлива.

И все же для нашей республики с ее огромными запасами природного газа, и большими расстояниями, существенной разницей цен между СПГ и дизельным топливом, газификация в т.ч. на железнодорожном транспорте открывает новые перспективы для развития. Поэтому в план республиканских мероприятий по реализации Года экологии РФ в 2017 включен вопрос изучения целесообразности (эффективности) перевода тепловозного парка ЖДЯ на газовое топливо.

Следует отметить, что компания уже проводит работы по газификации своих объектов. Помимо тепловозного парка существует множество объектов железнодорожного транспорта, которые потребляют большое количество разнообразного топлива (уголь, газ, дизельное топливо, бензин и т. п.) для обеспечения работы подвижного состава, выполнения технологических процессов на производстве, отопления как производственных, так и непроизводственных зданий.

В настоящее время ЖДЯ поэтапно проводит газификацию объектов энергетики. В качестве ГТУ выбраны микротурбины Capstone с использованием метана, полученного путем сжижения природного газа.

В настоящее время на узлах Нерюнгри-Грузовая, Алдан, Томмот часть автомобильного транспорта также переведена на газ.

Газификация объектов энергетики также существенно уменьшило выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

К слову, что еще одним проектом, реализуемым компанией «Железные дороги Якутии» в этом направлении, является использование солнечной энергии. Об этом рассказал генеральный директор АК «ЖДЯ» Василий Шимохин на выездном совещании Ил Тумэн, состоявшемся 11 апреля на станции Нижний Бестях. Он подчеркнул, что компанией впервые в истории железнодорожного транспорта Якутии в конце 2016 года введена в строй солнечная электростанция мощностью 18 киловатт в час на станции Кердем. Первые месяцы эксплуатации показали эффективность выбора альтернативного источника электрической энергии. Практически с марта по октябрь полностью будет исключена работа дизельной электростанции, что значительно снизит расходы на обслуживание и на горюче-смазочные материалы, следовательно, минимизирует вредные выбросы в окружающую среду. В планах компании установить солнечную электростанцию на разъезде Ханиердах.

Еще одной острой проблемой, на которую обратила внимание участников съезда Сахаяна Татаринова – это отсутствие санкционированной свалки (полигона) в городе Алдане, внесенного в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

АО «АК «Железные дороги Якутии» и другие организации города вынуждены заключать договора с предприятиями и передавать промышленные и бытовые отходы для размещения и захоронения на полигон (свалку), который не включен в ГРОРО. Соответственно возникает проблема и в получении лимитов на размещение отходов и плата в пятикратном размере за негативное воздействие на окружающую среду.