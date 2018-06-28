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28 июня 2018, 2:00
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Коммунисты Якутии выдвинули своих кандидатов на выборы главы и депутатов

В конференц-зале Якутского научного центра СО РАН состоялась XIV отчетно-выборная конференция (первый этап) Якутского республиканского регионального отделения КПРФ. В самом начале ее работы первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор ГУБАРЕВ от имени председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА вручил Благодарственное письмо   народному писателю Якутии, члену Якутского рескома КПРФ Андрею КРИВОШАПКИНУ.

Делегаты конференции рассмотрели вопросы об участии коммунистов в выборах главы Республики Саха (Якутия), главы Верхнеколымского района и депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я). С основным докладом выступил первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор ГУБАРЕВ, докладом мандатной комиссии — председатель мандатной комиссии Галина КОКШАРСКАЯ.

В обсуждении вопросов повестки дня участвовали: член бюро Алданского райкома КПРФ Роза СОЛНЫШКИНА, первый секретарь Чурапчинского райкома КПРФ Семен НИКИТИН, член Хангаласского райкома КПРФ Николай КОНСТАНТИНОВ, секретарь Якутского рескома КПРФ, глава поселка Чокурдах Аллаиховского района Дмитрий ШАРИПОВ, председатель правления Якутского городского отделения Общероссийского общественного движения «Дети войны» Зинаида ВИНОКУРОВА, ветеран партии Семен АЛЕКСЕЕВ.

Итоги тайного голосования огласил председатель счетной комиссии Дмитрий ШАРИПОВ. Он сообщил, что делегаты тайным голосованием избрали кандидатом на должность главы Республики Саха (Якутия) первого секретаря Якутского рескома КПРФ Виктора ГУБАРЕВА; кандидатом на должность главы Верхнеколымского района — исполняющего обязанности главы Верхнеколымского района Леонида ЛЫСЕНКО.

Центральный список по выборам депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) возглавили первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор ГУБАРЕВ, заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Савва МИХАЙЛОВ и комсомолка, воспитатель детского сада, многодетная мама Надежда АНДРОСОВА (Анабарский район).

Тайным голосованием избраны кандидаты в депутаты в Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я): по партийному списку — 74 человека, по одномандатным округам — 21. Из 74 кандидатов в депутаты 62 коммуниста, в том числе 23 члена Якутского рескома КПРФ, и 12 сторонников КПРФ.

В список КПРФ вошли такие известные люди Якутии, как серебряный призер Олимпийских игр, призер Кубка мира, чемпионата Европы, заслуженный мастер спорта СССР Александр ИВАНОВ, редактор газеты «Туймаада» Александр ЯКОВЛЕВ, заместитель председателя Якутской гордумы Семен ФИЛИППОВ, руководитель фракции КПРФ в Алданском райсовете, заслуженная учительница школы РФ, кандидат педагогических наук Роза СОЛНЫШКИНА, доктор философских наук Лазарь ФИЛИППОВ, комсомольский вожак Вячеслав МАКАРОВ и другие.

По сравнению с предыдущими годами состав партийного списка значительно омолодился. Так, кандидатов в депутаты до 35 лет представляют 11 человек.

На конференции избраны уполномоченные представители по выборам главы РС(Я), главы Верхнеколымского района, депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн). Делегаты также рассмотрели ряд организационных вопросов.

По итогам конференции приняты соответствующие постановления.

 

Источник: Вячеслав КУЛИЧКИН, второй секретарь Якутского рескома КПРФ.
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