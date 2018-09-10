Коммунисты рассчитывают на три-четыре мандата в Якутской городской Думе

По партийным спискам коммунисты надеются продвинуть в Якутскую городскую Думу три- четыре мандата. За общемуниципальную часть списка проголосовали 17 409 избирателей, что составило 22,52%. Мандаты могут достаться Айаану ВАСИЛЬЕВУ, Александру ЯКОВЛЕВУ, Надежде АНДРОСОВОЙ и Максиму КОРМИШИНУ. Партия решит, кто представит ее в столичном парламенте. Одномандатники от КПРФ в Якутскую городскую Думу не смогли пройти.