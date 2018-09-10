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10 сентября 2018, 14:03
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Коммунисты рассчитывают на 10 мандатов в Ил Тумэн

Подведение итогов выборов в Ил Тумэн продолжается. Коммунисты рассчитывают на 10 мандатом в парламенте. Три красных одномандатника выиграли по своим округам: Олег ПУСТОВОЙ, Нерюнгри, Роза СОЛНЫШКИНА, Алдан и Сергей НИКОНОВ, Ленск.

Округленно, партийный список КПРФ набрал около 20% голосов избирателей. Таким образом, коммунисты могут рассчитывать на 7-8 мандатов в Ил Тумэне. Вместе с тремя одномандатниками, фракция КПРФ в Ил Тумэне вырастет до, минимум, 10 депутатов.

Напомним, что в период избирательной кампании поддержать коммунистом приезжал федеральный политик Павел ГРУДИНИН, который на выборах президента России больше всего голосов набрал в Якутии.

Но основная заслуга в успехе коммунистов, конечно, в местных кадрах, которые в отличие от многих партий, ведут партийную работу всегда, а не только накануне выборов.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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