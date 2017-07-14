Коммунисты определились с позицией по выборам мэра Якутска

На днях состоялось заседание рескома КПРФ Якутии. Гвоздем программы было обсуждение позиции партии на выборах мэра Якутска.

КПРФ в Якутии является одной из самых раскрученных партий. Пожалуй, после «Единой России» именно КПРФ является самой разветвленной партией, представленной по всей республике. В отличие от многих других партий, которые просыпаются лишь накануне выборов, КПРФ ведет постоянную деятельность. Партия активно участвует в муниципальных выборах, даже в глубинке.

Тем удивительней, что реском КПРФ принял решение не выставлять своего кандидата на выборы мэра Якутска, о чем сообщает SakhaLife источник в партии. Коммунисты не будут выставлять своего человека, члена партии, не выдвинут и другого политика, со стороны, который хотел бы сэкономить силы и средства на сборе подписей.

Такую позицию коммунистов, пожалуй, можно трактовать как поддержку действующего мэра Якутска Айсена НИКОЛАЕВА, который баллотируется на второй срок от партии «Единая Россия», чей праймериз он убедительно выиграл.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU