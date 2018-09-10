Коммунист избран главой наслега

В Чукарском наслеге Нюрбинского улуса главой избран коммунист Владимир СТЕПАНОВ. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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