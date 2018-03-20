Коммунальщики Якутска сыграли в уличный футбол

В минувшие выходные на территории Автодорожного округа по инициативе МУП «Теплоэнергия» был проведен товарищеский матч по уличному футболу среди предприятий жилищно-бытового обслуживания и коммунального обслуживания населения.

Участие приняли команды: МУП «Теплоэнергия», МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», ПАО «Якутскэнерго», ОАО «Сахатранснефтегаз», АО «Водоканал», АО «Якутдорстрой» и МУП «Пригородная тепло-сетевая компания».

На торжественном открытии с приветственным словом выступил первый заместитель главы города Якутска по вопросам городского хозяйства Дмитрий Садовников.

Команды проявили невероятный энтузиазм и настрой, несмотря на плотный график работы, участники подошли к соревнованиям серьезно подготовленными и показали высокий уровень игры.

Главная цель товарищеского матча была достигнута – представители различных предприятий и организаций сплотились, посвятили свои выходные дни спорту и здоровому образу жизни.

По итогам турнира места распределились следующим образом: 3 место разделили между собой – МУП «Пригородная тепло-сетевая компания» и ОАО «Сахатранснефтегаз», 2 место заняла команда АО «Водоканал» и заслуженное 1 место – ПАО «Якутскэнерго». Победители были награждены кубками, медалями и подарочными сертификатами от организаторов МУП «Теплоэнергия».

В отдельных номинациях от Управления Автодорожного округа кубками и грамотами были награждены: Ринат Кондаков, АО «Водоканал» — «Лучший вратарь», Лыткин Семен, МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» — «Лучший защитник», Дмитрий Коурдаков, ПАО «Якутскэнерго» — «Лучший нападающий» и «Лучшая команда болельщиков турнира» — команда МУП «Теплоэнергия».

Управление Автодорожного округа выражает признательность всем трудовым коллективам за активное участие в соревновании, а также благодарность коллективу МУП «Теплоэнергия» за организацию такого интересного и захватывающего мероприятия. Надеемся, что с каждым годом качество проведения и количество участников будет расти.